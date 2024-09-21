921大地震25周年／台中人不買921前的房子？在地揭3關鍵字：深恨

1999年9月21日凌晨1點47分，南投發生芮氏規模7.3地震，2415人罹難、5萬1711棟房屋全倒，史稱「921大地震」今年是25周年，4月3日花蓮發生規模7.2地震，再度搖起民眾的防災意識。不過，台中網友分享，台北朋友想投資台中屋齡30年房，不解台中人為何不買921前房子，在地人揭3關鍵字，直言「老一輩台中人深恨」。
台北921前房子賣得嚇嚇叫 她不懂台中人為何不買921前的房子
他喝茶創辦人「老茉」近日在Threads分享，寫道「以前跟著爸媽屁股後面投資房地產的時候，他們都會說『台中921以前的房子儘量不要碰』」。
日前老茉有台北的朋友想投資台中房產，突然問她「30年屋齡的台中房子要不要下手」，她也以爸媽的見解勸朋友不要，朋友卻回說：「臺北921以前的房子還不是貴的嚇嚇叫。」老茉代朋友好奇問說：「台中人真的不會買921以前的房子嗎？」
貼文引發討論，台中人紛紛留言「因為曾經親眼看房子二樓變一樓，還有直接垮一半，馬桶都露在外面，逃命時是踩著水泥塊出來的，經歷過的人真的不太會想買」、「聽說老一輩台中人深恨！關鍵字：東勢王朝、豐邑、新竹天坑」。
扛過921大地震的房子沒問題？結構技師搖頭了
也有網友認為，「經過921摧殘後還沒怎樣的房子不是更好嗎？」。對此，結構技師戴雲發先前接受《NOWnews今日新聞》訪問曾表示，台灣人常存在一種危險觀念，認為「我家曾扛過921大地震，建築安全絕對沒問題！」事實上，建物耐震是消耗品，除了921，近24年，平均1年都有千餘次的大小地震，且早期建物也不如現在法規設計嚴謹，應定期進行「老屋健檢」，才能保障住家結構安全。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也指出，每次地震過後，民眾就會特別注意結構安全，甚至購買預售案時，也會特別留意建築工法、結構與是否有制震或免震等規劃設計，由於921大地震後建築法規更重視結構安全，建議民眾可以挑選921地震後才興建的大樓。
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他喝茶創辦人「老茉」近日在Threads分享，寫道「以前跟著爸媽屁股後面投資房地產的時候，他們都會說『台中921以前的房子儘量不要碰』」。
日前老茉有台北的朋友想投資台中房產，突然問她「30年屋齡的台中房子要不要下手」，她也以爸媽的見解勸朋友不要，朋友卻回說：「臺北921以前的房子還不是貴的嚇嚇叫。」老茉代朋友好奇問說：「台中人真的不會買921以前的房子嗎？」
貼文引發討論，台中人紛紛留言「因為曾經親眼看房子二樓變一樓，還有直接垮一半，馬桶都露在外面，逃命時是踩著水泥塊出來的，經歷過的人真的不太會想買」、「聽說老一輩台中人深恨！關鍵字：東勢王朝、豐邑、新竹天坑」。
扛過921大地震的房子沒問題？結構技師搖頭了
也有網友認為，「經過921摧殘後還沒怎樣的房子不是更好嗎？」。對此，結構技師戴雲發先前接受《NOWnews今日新聞》訪問曾表示，台灣人常存在一種危險觀念，認為「我家曾扛過921大地震，建築安全絕對沒問題！」事實上，建物耐震是消耗品，除了921，近24年，平均1年都有千餘次的大小地震，且早期建物也不如現在法規設計嚴謹，應定期進行「老屋健檢」，才能保障住家結構安全。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也指出，每次地震過後，民眾就會特別注意結構安全，甚至購買預售案時，也會特別留意建築工法、結構與是否有制震或免震等規劃設計，由於921大地震後建築法規更重視結構安全，建議民眾可以挑選921地震後才興建的大樓。