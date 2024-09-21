大谷翔平52轟出爐！距「法官」Judge僅差1轟　日球迷：完全擋不住

MLB洛杉磯道奇今（21）日回到主場迎戰科羅拉多洛磯，當家日籍球星大谷翔平此戰延續火燙手感，在5局下二壘有人狀況下，一棒將球扛出中外野大牆，這是一發2分砲，加上7局下大谷發動盜壘成功，紀錄如今來到「52轟52盜」，後續要挑戰「60-60」並非沒有機會。而大谷敲出第52轟，距離洋基「法官」Aaron Judge的53轟也越來也近，誰能成為本季聯盟全壘打王還不好說，而日本球迷對大谷的這轟也讚嘆不已，並寫下：「現在的大谷翔平完全擋不住。」
大谷連2戰開轟 本季第52轟出爐
大谷翔平今日仍擔綱道奇先發第一棒、指定打擊任務，他在此戰第三打席面對到洛磯先發投手Kyle Freelan，在滿球數情況下鎖定一顆偏高的92英里快速球，一棒敲出中外野方向全壘打，也是大谷本季第52號全壘打，持續往「55轟55盜」的超級紀錄邁進，甚至連挑戰「60-60」都有機會。
大谷距離法官僅差1轟 誰將成為本季全壘打王受關注
大谷翔平的手感如今甚至火熱到，這顆球的位置儘管與好球帶位有一段落差，是顆相對偏高的壞球，但他仍然靠著「怪力」，將球扛出最遠的中外野大牆，本季第52轟也逐步進逼洋基當家球星「法官」Aaron Judge的53轟，誰能夠成為本賽季大聯盟的全壘打王，也是後續值得外界關注的焦點。
而大谷的這發全壘打，許多日本球迷也紛紛在影片下方留言讚嘆，並寫下：「現在的大谷翔平完全擋不住」、「大谷真是與其他人完全不在同一個檔次」、「簡直太神奇了」、「快要追上法官的53轟了」、「這麼高的壞球都能被大谷逮中，真的太厲害了！」
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大谷翔平今日仍擔綱道奇先發第一棒、指定打擊任務，他在此戰第三打席面對到洛磯先發投手Kyle Freelan，在滿球數情況下鎖定一顆偏高的92英里快速球，一棒敲出中外野方向全壘打，也是大谷本季第52號全壘打，持續往「55轟55盜」的超級紀錄邁進，甚至連挑戰「60-60」都有機會。
大谷距離法官僅差1轟 誰將成為本季全壘打王受關注
大谷翔平的手感如今甚至火熱到，這顆球的位置儘管與好球帶位有一段落差，是顆相對偏高的壞球，但他仍然靠著「怪力」，將球扛出最遠的中外野大牆，本季第52轟也逐步進逼洋基當家球星「法官」Aaron Judge的53轟，誰能夠成為本賽季大聯盟的全壘打王，也是後續值得外界關注的焦點。
而大谷的這發全壘打，許多日本球迷也紛紛在影片下方留言讚嘆，並寫下：「現在的大谷翔平完全擋不住」、「大谷真是與其他人完全不在同一個檔次」、「簡直太神奇了」、「快要追上法官的53轟了」、「這麼高的壞球都能被大谷逮中，真的太厲害了！」