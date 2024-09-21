大谷翔平50轟紀錄球價值近1600萬！球迷拒絕交球　道奇傷透腦筋

我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平昨（20）日對陣邁阿密馬林魚隊，達成史無前例的「50轟50盜」紀錄，同時這一顆紀錄球的去向也引起外界關注。據《邁阿密先驅報》報導，這顆紀錄球被一名坐在左外野看台的球迷帶走，至今道奇隊仍無法取回，而該紀念球的價值可能高達數百萬美元，道奇球團目前正持續與這名球迷協商，希望能夠換回這顆歷史性紀念球。根據《邁阿密先驅報》記者Craig Mish指出，接到大谷這顆紀錄球的球迷已將球帶離現場，並未立即交給球團。道奇隊雖然已努力協商換回此球，但至今尚未成功。大谷50轟不僅是個人職業生涯的重要里程碑，也是大聯盟歷史首次「50轟50盜」的紀錄，因此這顆紀錄球受到收藏家與球迷追捧。《NBC Los Angeles》也對此事件進行專題報導，指出這顆紀念球的價值可能超過50萬美元（約合1599萬新台幣）。一名拍賣專家指出：「這顆紀念球的價值非常驚人，甚至可能達到50萬美元以上，因為許多收藏家夢寐以求想要得到這顆球。如果球迷願意將這顆球投入拍賣市場，勢必會吸引許多競標者，價格也將持續攀升。」過去在大聯盟歷史中，全壘打紀錄球的價值往往大幅上升。1998年，Mark McGwire擊出單季70轟紀錄球，以300萬美元高價拍賣成交。2001年Barry Bonds打破單季本壘打紀錄的73號紀念球，曾因兩位球迷對其所有權爭議鬧上法庭。目前，大谷的50轟紀錄球是否會流入拍賣市場，或許球迷選擇自己收藏仍未知。不過，隨著大谷持續創造歷史，這顆球的價值預期將不斷攀升。除非大谷在未來打破更多里程碑，否則這顆紀念球的價值勢必會居高不下。道奇隊將持續與這名球迷協商，希望能夠找到妥善解決方案。