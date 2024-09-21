今日必吃／萬華三大紅燒肉名單曝　70年老店「純瘦肉」醃紅糟製作

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▲台北萬華西園路上的「一肥仔麵店」，目前傳承至第四代。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「老艋舺蘿蔔排骨湯」湯頭相當清甜，裡頭有超大塊排骨。（圖／記者葉盛耀攝）

▲豬油飯從選米開始，就相當講究。（圖／記者葉盛耀攝）

▲有「萬華三大紅燒肉」稱號之一的「一肥仔麵店」，其紅燒肉全用瘦肉來製作，紮實不油膩。（圖／記者葉盛耀攝）

台北萬華西園路上的「一肥仔麵店」，最早是從民國39年創立，目前傳承至第四代，老店依舊在華西街，名為「一肥仔排骨湯」。許多老饕來此都知道要先點份最招牌的「老艋舺蘿蔔排骨湯」，湯頭看似清淡，卻有愈喝愈能感受其巧妙之境界，湯頭之鮮香甘醇，是匯聚蘿蔔、豬大骨所釋出的精華而成，裡頭的蘿蔔柔爛清甜，還有超大塊的豬排骨，啃咬起來相當過癮。更要配一碗「豬油飯」，據說這碗飯的米相當講究，用的還是關山米，煮得粒粒分明，澆上豬油與特製醬，吃起來噴香無比，僅有脂香而無油耗味，相當涮嘴爽口。而一肥仔的「紅燒肉」更是一絕，選用的食材竟然是黑豬的全瘦肉，讓怕吃肥肉會變胖者不用擔心。事實上，相較大部分店家使用三層肉（五花肉），瘦肉更是難以拿捏炸功火候，因為太多肉就容易柴了。這裡的紅燒肉標榜以天然紅糟醃漬，炸好後顏色不夠紅潤，但吃起來依舊帶清香，紮實卻不乾澀，即便放冷了也依舊好吃。難怪有不少萬華在地人總說，萬華有三大紅燒肉，包含「周記肉粥」、「五條通米苔目」，還有這家「一肥仔麵店」。店名：一肥仔麵店地址：台北市萬華區西園路一段69號1樓電話： 02-2388-0579營業時間：10:00~20:00公休：無