大谷翔平太誇張！今再將紀錄推進至「52-52」　國聯數據全面霸榜

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（21）日回到主場迎戰科羅拉多洛磯，道奇當家日籍巨星大谷翔平此戰手感仍舊無法擋，單場敲出3安猛打賞，包含5局下的一發2分砲及7局的盜壘成功，本季至今個人已累積「52轟52盜」，將繼續朝「55-55」邁進。而根據數據統計，大谷如今在國聯各項排行榜當中，已經呈現「霸榜」狀況，其中5項數據甚至排行高居第一，表現實在讓人讚嘆。
大谷手感持續火燙 國聯數據全面霸榜中
根據數據統計，道奇日籍巨星大谷翔平此戰過後，如今在國聯各項打者排行榜當中，有5項數據分別穩居在聯盟第一，包含了全壘打（52轟）、打點（122分打點）、整體攻擊指數OPS（1.013）、得分（125分得分）、長打率（0.635）。
至於其他數據，大谷翔平則是同樣也榜上有名，包含了打擊率（排行第四，0.297）、安打數（排行第二，179支安打）、上壘率（排行第三，0.378）等等在內，種種數據也顯現大谷本賽季的表現有多麼可怕，後續就端看他能否將個人紀錄再堆高，以及能夠率領道奇在季後賽上走得多遠。
撿到大谷50轟球的球迷 並未將球交給球團
而大谷在昨日與馬林魚隊的比賽上，單場敲出三響砲，一舉締造單季「50轟50盜」史詩級成績，根據《邁阿密先驅報》記者Craig Mish指出，接到大谷第50轟球的球迷，當下已將球帶離現場，並未立即交給球團。道奇隊雖然已努力協商換回此球，但至今尚未成功。
而《NBC Los Angeles》也對此事件進行專題報導，指出這顆紀念球的價值可能超過50萬美元（約合1599萬新台幣），一名拍賣專家受訪表示：「這顆紀念球的價值非常驚人，甚至可能達到50萬美元以上，因為許多收藏家夢寐以求想要得到這顆球。如果球迷願意將這顆球投入拍賣市場，勢必會吸引許多競標者，價格也將持續攀升。」
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根據數據統計，道奇日籍巨星大谷翔平此戰過後，如今在國聯各項打者排行榜當中，有5項數據分別穩居在聯盟第一，包含了全壘打（52轟）、打點（122分打點）、整體攻擊指數OPS（1.013）、得分（125分得分）、長打率（0.635）。
至於其他數據，大谷翔平則是同樣也榜上有名，包含了打擊率（排行第四，0.297）、安打數（排行第二，179支安打）、上壘率（排行第三，0.378）等等在內，種種數據也顯現大谷本賽季的表現有多麼可怕，後續就端看他能否將個人紀錄再堆高，以及能夠率領道奇在季後賽上走得多遠。
撿到大谷50轟球的球迷 並未將球交給球團
而大谷在昨日與馬林魚隊的比賽上，單場敲出三響砲，一舉締造單季「50轟50盜」史詩級成績，根據《邁阿密先驅報》記者Craig Mish指出，接到大谷第50轟球的球迷，當下已將球帶離現場，並未立即交給球團。道奇隊雖然已努力協商換回此球，但至今尚未成功。
而《NBC Los Angeles》也對此事件進行專題報導，指出這顆紀念球的價值可能超過50萬美元（約合1599萬新台幣），一名拍賣專家受訪表示：「這顆紀念球的價值非常驚人，甚至可能達到50萬美元以上，因為許多收藏家夢寐以求想要得到這顆球。如果球迷願意將這顆球投入拍賣市場，勢必會吸引許多競標者，價格也將持續攀升。」