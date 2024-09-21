大谷翔平52轟52盜無人能敵！大聯盟官網也讚嘆：你是認真的嗎？

大谷翔平太誇張！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（21）日出戰科羅拉多落磯隊，大谷第三打席敲出全壘打，也是本季第52號全壘打，大谷也在7局下敲出安打，並且再盜上二壘，單季「52轟52盜」達成，大谷持續往55轟55盜的超級紀錄邁進。大谷昨日單場3響砲，今天在5下二壘有人狀況下，敲出中外野大號全壘打，一棒2分砲逆轉比數。此外，大谷也在7局下敲出安打，並且再盜上二壘，最終道奇以6:4贏球，拿下3連勝。連大聯盟官網也放上推特影片，寫下：「你是認真的嗎？」
大谷翔平太誇張 大聯盟官網也震撼
大谷昨日6打數6安打，今天首打席雖然被三振，但是3局敲出中外野安打，並在5局敲出中外野全壘打，一棒解鎖「52轟」障礙，大谷之後又在7局敲出內野安打上壘。
輪到Mookie Betts打擊時，大谷又跑上二壘，落磯隊無法阻擋，因此讓大谷達成52轟52盜的紀錄。總計大谷目前打擊率2成97，52轟，還有122打點，單季52盜壘，離鈴木一朗的單季56次盜壘不遠。
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大谷昨日6打數6安打，今天首打席雖然被三振，但是3局敲出中外野安打，並在5局敲出中外野全壘打，一棒解鎖「52轟」障礙，大谷之後又在7局敲出內野安打上壘。
輪到Mookie Betts打擊時，大谷又跑上二壘，落磯隊無法阻擋，因此讓大谷達成52轟52盜的紀錄。總計大谷目前打擊率2成97，52轟，還有122打點，單季52盜壘，離鈴木一朗的單季56次盜壘不遠。