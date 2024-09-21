周思齊引退／誠泰Cobras球迷「一夜限定」！解密中職最團結啦啦隊

中職中信兄弟今（21）日舉行「周董」周思齊的引退活動，誠泰Cobras球迷約500位球迷都來了，尤其應援團就有30名樂手以上，加上團長老怪以及過世的EE看板陪伴到大巨蛋，誠泰球迷Jolinda表示，我們大家就像一家人一樣，看球已經20年以上，大家感情還是很好，老怪說：「也要感謝中信兄弟球團，讓我們可以來這裡幫周思齊加油，這個日子選得很好。」他透露，誠泰Cobras應該是中職最團結啦啦隊，雖然球隊已經解散，球迷還是跟一家人一樣，沒有改變。
周思齊帶領 誠泰Cobras球迷圓夢
誠泰Cobras球迷在之前有過聚會，吸引超過200位蛇迷到場，然而今天大巨蛋不再是一片黃海，而是「橘黑軍團」在右外野入侵，老怪說：「其實我以前也是兄弟應援團，但是後來就因為一些問題，跳槽那魯灣了。」
老怪說：「現在兄弟的一些應援團人員，應該可以說是我的徒弟，當初我也是被選入當啦啦隊，當時都是自費跑球場，我平時做水電，都要自己貼錢幫忙。」
應援團長EE今天也沒有缺席，雖然他在5-6年前過世，但他的家人都有來，也為周思齊加油，為周思齊的引退鼓勵。
誠泰球迷Jolinda、小喵都在場觀戰，一位是支持超過20年的老球迷，另一位是因為朋友來特地為誠泰加油，小喵說：「誠泰的加油歌很有本土味道，很接地氣，所以聽起來很新鮮，也很有感覺。」
此外，誠泰應援殺殺歌也重新在大巨蛋重現，加上周思齊的應援曲「牛仔好忙」、「四季春」、「丟丟銅仔」等，也在今天賽事中會加以演奏。
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誠泰Cobras球迷在之前有過聚會，吸引超過200位蛇迷到場，然而今天大巨蛋不再是一片黃海，而是「橘黑軍團」在右外野入侵，老怪說：「其實我以前也是兄弟應援團，但是後來就因為一些問題，跳槽那魯灣了。」
老怪說：「現在兄弟的一些應援團人員，應該可以說是我的徒弟，當初我也是被選入當啦啦隊，當時都是自費跑球場，我平時做水電，都要自己貼錢幫忙。」
應援團長EE今天也沒有缺席，雖然他在5-6年前過世，但他的家人都有來，也為周思齊加油，為周思齊的引退鼓勵。
誠泰球迷Jolinda、小喵都在場觀戰，一位是支持超過20年的老球迷，另一位是因為朋友來特地為誠泰加油，小喵說：「誠泰的加油歌很有本土味道，很接地氣，所以聽起來很新鮮，也很有感覺。」
此外，誠泰應援殺殺歌也重新在大巨蛋重現，加上周思齊的應援曲「牛仔好忙」、「四季春」、「丟丟銅仔」等，也在今天賽事中會加以演奏。