周思齊引退賽／差點打出全壘打！周思齊讓全場中信兄弟球迷嗨翻天

（18:01更新）周思齊差點開轟！中信兄弟今（21）日與明（22）日於台北大巨蛋舉行「The Last Together 周思齊引退賽」，主角當然是周思齊，而他不但20年職棒生涯即將告一段落，也正式跟最愛的棒球告別，周思齊今天被安排打一棒、指定打擊，確定會打滿全場，結果周思齊首打席敲出左外野飛球出局，第二打席差點開轟，敲出右外野飛球出局，現場球迷一陣歡呼，又發出嘆息，兄弟打線由許基宏敲出二壘安打發威，曾頌恩也敲安，一口氣打下4分，目前兄弟以4:1領先。
周思齊穿誠泰球衣「開球」 給球迷一個引退儀式
9月21日的引退儀式，周思齊並未正式退休，而是留給誠泰球迷一個「大巨蛋」告別，誠泰球迷也有將近500位以上到場，見證周思齊「告別」球壇。周思齊在誠泰Cobras的應援曲為「牛仔好忙」，今天也「一夜限定」出現。
味全龍今天推出先發洋投鋼龍先發，他首局就安然過關，雖然被陳俊秀敲出右外野二壘安打，但順利解決了張志豪、許基宏。
結果周思齊首打席敲出左外野飛球出局，無法順利讓球迷站起來為周思齊歡呼。龍隊2局上由蔣少宏、郭天信連續安打，加上張政禹敲出投手直擊內野安打上壘。
德保拉經過檢查後，持續上陣投球，並且在被張祐嘉敲出外野飛球被接殺後失分，目前味全龍以1:0領先。
周思齊第二打席在一、二壘無人出局上場，獲得熱烈歡呼，結果他敲出右外野深遠飛球，被張祐嘉接殺出局，但全場球迷都發出歡聲，又同時嘆息。
兄弟打線在周思齊退場後，張志豪選到保送，許基宏敲出直擊右外野大牆的二壘安打，先追加2分，加上曾頌恩追加安打，一口氣單局攻下4分以4:1領先。
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9月21日的引退儀式，周思齊並未正式退休，而是留給誠泰球迷一個「大巨蛋」告別，誠泰球迷也有將近500位以上到場，見證周思齊「告別」球壇。周思齊在誠泰Cobras的應援曲為「牛仔好忙」，今天也「一夜限定」出現。
味全龍今天推出先發洋投鋼龍先發，他首局就安然過關，雖然被陳俊秀敲出右外野二壘安打，但順利解決了張志豪、許基宏。
結果周思齊首打席敲出左外野飛球出局，無法順利讓球迷站起來為周思齊歡呼。龍隊2局上由蔣少宏、郭天信連續安打，加上張政禹敲出投手直擊內野安打上壘。
德保拉經過檢查後，持續上陣投球，並且在被張祐嘉敲出外野飛球被接殺後失分，目前味全龍以1:0領先。
周思齊第二打席在一、二壘無人出局上場，獲得熱烈歡呼，結果他敲出右外野深遠飛球，被張祐嘉接殺出局，但全場球迷都發出歡聲，又同時嘆息。
兄弟打線在周思齊退場後，張志豪選到保送，許基宏敲出直擊右外野大牆的二壘安打，先追加2分，加上曾頌恩追加安打，一口氣單局攻下4分以4:1領先。