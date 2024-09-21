高雄暴雨！ONE OK ROCK舞台變瀑布畫面曝　歌迷笑：Taka晴男失敗

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▲▼Taka公開在世運會場的照片，結果引來粉絲換頭貼「刷一排晴男」，甚至發起運動祈禱別下雨。（圖／Taka Threads）

▲▼高雄大暴雨，ONE OK ROCK的舞台濕透，呈現瀑布狀態。（圖／讀者提供、翻攝Threads）

▲ONE OK ROCK成員Toru（左起）、Tomoya、Taka、Ryota晚間7點將在高雄國家體育場（世運主場）開唱。（圖／Taka IG）

日本搖滾天團ONE OK ROCK成員Taka、Toru、Ryota、Tomoya今（21）日晚間7點將在高雄國家體育場（世運主場）開唱，演出時間還沒到，老天就來個無情暴雨，場內濕漉漉畫面曝光，舞台直接變瀑布，歌迷笑喊：「Taka晴男失敗！」但仍穿著雨衣HIGH表示「遇水則發」，《NOWnews今日新聞》詢問主辦單位是否風雨無阻、準時開唱，截稿前未得到回應。高雄連2日天氣不穩定，昨晚暴雨數小時，今天則陰晴不定，，可惜天公不作美，在歌迷陸續進場之際，突然下起大暴雨，讀者向《NOWnews今日新聞》表示：「我模樣變的超狼狽！只想趕快開場！」許多網友也把場內的畫面PO到社群，座椅全濕透之外，舞台上方直接變瀑布。雖然下雨些微掃興，歌迷追星意志不滅，穿上雨衣開心表示：「沒有想過連買2樓看台區都要淋雨」、「無情暴雨」、「遇水則發」、「晴男說好的太陽呢？」、「即將解鎖人生第一次暴雨中rock...」、「拜託晴男發威啊」、「這代表我會看到濕身的one ok rock嗎？還是…他們直接就不穿上衣了！」熱血度破表。至於「Taka晴男」的由來，除了Taka自封「晴男」之外，ONE OK ROCK在2018年來台在室外的南港C3停車場舉辦演唱會前，，讓這個真人版晴天娃娃大失效，好在歌迷的心沒因此澆熄，當時2萬名觀眾就陪著ONE OK ROCK淋雨；如今他們來到高雄世運開唱，老天爺依舊不給面子，ONE OK ROCK有望解鎖跟5萬人在雨中同歡。ONE OK ROCK是2005年成立的搖滾樂團，原名由來為「one o'clock」，意即高中時期的他們，只有週末才有時間練習，加上常常從週日凌晨一點練到早上，而日本人的發音「R」與「L」相同，所以將「O'C」改成「OK」。他們原本成員有5位：Taka、Toru、Ryota、Tomoya、Alex，但2009年Alex因為在電車上非禮女學生遭逮，他許多工作被取消，也在同年5月退團以示負責。全新4人體制的ONE OK ROCK，在2010年發表首張單曲《完全感覺Dreamer》銷量意外暴增，他們也在當年第一次站上日本指標之一的場地「日本武道館」開唱，名氣日漸攀升；2012年有了舉辦海外巡演的資格，，人氣不容小覷。他們來台次數已數不清，今年9月開始舉辦新的世界巡迴演唱會《ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR》，從東京啟航，一路造訪德國、法國、英國、美國、加拿大等國家，台灣於9月21日在高雄世運主場登場，ONE OK ROCK也成為第一組站上該場地的日本樂團；而台灣場也是此次主題的中（東京不算），唯一一個亞洲國家。