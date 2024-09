ONE OK ROCK高雄下雨「歌迷狂刷晴男」！Taka嗨了：沒分貝限制啦

我是廣告 請繼續往下閱讀

日本搖滾天團ONE OK ROCK成員Taka、Toru、Ryota、Tomoya今(21)日 晚間7點將在高雄國家體育場(世運主場)開唱 ,由於高雄天氣不穩定,大批歌迷就衝到Taka的Threads洗一排「晴男」照片,加上稍早有粉絲公開在場外撐傘聽彩排的影片,紛紛希望「晴男」發威,晚上不要下大雨。ONE OK ROCK第一次造訪高雄,就選在能容納5萬人的國家體育場開唱,這讓主唱難掩興奮,昨(20)日錄下場地畫面並自豪表示:「明天沒有分貝限制。笑。然後覺得自己終於走到這裡了,能在日本以外的國家舉行個人演唱會,而且是在體育場,真的感觸很深,明天請多關照,高雄。」Taka同時在Threads公開一張熱瘋的照片,結果引來大批歌迷「把頭貼換成Taka晴男」,並在貼文底下留言「刷一排晴男」,因為近日高雄天氣不穩定,昨晚還大暴雨,稍早也飄著細雨,粉絲無畏風雨依舊撐著傘在場外聽彩排,所以希望「晴男」可以發揮功效。至於「晴男」的由來,除了Taka自封「晴男」之外,ONE OK ROCK在2018年來台在室外的南港C3停車場舉辦演唱會前, 台灣記者問他們「擔不擔心天公不作美?」Taka自豪表示「我是晴男,所以不擔心!」豈料一開唱「就立刻下雨」 ,讓這個真人版晴天娃娃大失效,好在歌迷的心沒因此澆熄,當時2萬名觀眾就陪著ONE OK ROCK淋雨,相當熱血。ONE OK ROCK是2005年成立的搖滾樂團,原名由來為「one o'clock」,意即高中時期的他們,只有週末才有時間練習,加上常常從週日凌晨一點練到早上,而日本人的發音「R」與「L」相同,所以將「O'C」改成「OK」。他們原本成員有5位:Taka、Toru、Ryota、Tomoya、Alex,但2009年Alex因為在電車上非禮女學生遭逮,他許多工作被取消,也在同年5月退團以示負責。全新4人體制的ONE OK ROCK,在2010年發表首張單曲《完全感覺Dreamer》銷量意外暴增,他們也在當年第一次站上日本指標之一的場地「日本武道館」開唱,名氣日漸攀升;2012年有了舉辦海外巡演的資格,,人氣不容小覷。他們來台次數已數不清,今年9月開始舉辦新的世界巡迴演唱會《ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR》,從東京啟航,一路造訪德國、法國、英國、美國、加拿大等國家,台灣於9月21日在高雄世運主場登場,ONE OK ROCK也成為第一組站上該場地的日本樂團;而台灣場也是此次主題的中(東京不算),唯一一個亞洲國家。