ONE OK ROCK高雄下雨「歌迷狂刷晴男」！Taka嗨了：沒分貝限制啦

日本搖滾天團ONE OK ROCK成員Taka、Toru、Ryota、Tomoya今（21）日晚間7點將在高雄國家體育場（世運主場）開唱，由於高雄天氣不穩定，大批歌迷就衝到Taka的Threads洗一排「晴男」照片，加上稍早有粉絲公開在場外撐傘聽彩排的影片，紛紛希望「晴男」發威，晚上不要下大雨。
ONE OK ROCK第一次造訪高雄，就選在能容納5萬人的國家體育場開唱，這讓主唱難掩興奮，昨（20）日錄下場地畫面並自豪表示：「明天沒有分貝限制。笑。然後覺得自己終於走到這裡了，能在日本以外的國家舉行個人演唱會，而且是在體育場，真的感觸很深，明天請多關照，高雄。」
Taka同時在Threads公開一張熱瘋的照片，結果引來大批歌迷「把頭貼換成Taka晴男」，並在貼文底下留言「刷一排晴男」，因為近日高雄天氣不穩定，昨晚還大暴雨，稍早也飄著細雨，粉絲無畏風雨依舊撐著傘在場外聽彩排，所以希望「晴男」可以發揮功效。
至於「晴男」的由來，除了Taka自封「晴男」之外，ONE OK ROCK在2018年來台在室外的南港C3停車場舉辦演唱會前，台灣記者問他們「擔不擔心天公不作美？」Taka自豪表示「我是晴男，所以不擔心！」豈料一開唱「就立刻下雨」，讓這個真人版晴天娃娃大失效，好在歌迷的心沒因此澆熄，當時2萬名觀眾就陪著ONE OK ROCK淋雨，相當熱血。
ONE OK ROCK介紹 他們多紅？成了第1組登上高雄世運的日本藝人
ONE OK ROCK是2005年成立的搖滾樂團，原名由來為「one o'clock」，意即高中時期的他們，只有週末才有時間練習，加上常常從週日凌晨一點練到早上，而日本人的發音「R」與「L」相同，所以將「O'C」改成「OK」。他們原本成員有5位：Taka、Toru、Ryota、Tomoya、Alex，但2009年Alex因為在電車上非禮女學生遭逮，他許多工作被取消，也在同年5月退團以示負責。全新4人體制的ONE OK ROCK，在2010年發表首張單曲《完全感覺Dreamer》銷量意外暴增，他們也在當年第一次站上日本指標之一的場地「日本武道館」開唱，名氣日漸攀升；2012年有了舉辦海外巡演的資格，2019年紅髮艾德（Ed Sheeran）到桃園開演唱會時，更是請到ONE OK ROCK從日本飛來當嘉賓，人氣不容小覷。
他們來台次數已數不清，今年9月開始舉辦新的世界巡迴演唱會《ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR》，從東京啟航，一路造訪德國、法國、英國、美國、加拿大等國家，台灣於9月21日在高雄世運主場登場，ONE OK ROCK也成為第一組站上該場地的日本樂團；而台灣場也是此次主題的海外巡迴中（東京不算），唯一一個亞洲國家。
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Taka同時在Threads公開一張熱瘋的照片，結果引來大批歌迷「把頭貼換成Taka晴男」，並在貼文底下留言「刷一排晴男」，因為近日高雄天氣不穩定，昨晚還大暴雨，稍早也飄著細雨，粉絲無畏風雨依舊撐著傘在場外聽彩排，所以希望「晴男」可以發揮功效。
至於「晴男」的由來，除了Taka自封「晴男」之外，ONE OK ROCK在2018年來台在室外的南港C3停車場舉辦演唱會前，台灣記者問他們「擔不擔心天公不作美？」Taka自豪表示「我是晴男，所以不擔心！」豈料一開唱「就立刻下雨」，讓這個真人版晴天娃娃大失效，好在歌迷的心沒因此澆熄，當時2萬名觀眾就陪著ONE OK ROCK淋雨，相當熱血。
ONE OK ROCK介紹 他們多紅？成了第1組登上高雄世運的日本藝人
ONE OK ROCK是2005年成立的搖滾樂團，原名由來為「one o'clock」，意即高中時期的他們，只有週末才有時間練習，加上常常從週日凌晨一點練到早上，而日本人的發音「R」與「L」相同，所以將「O'C」改成「OK」。他們原本成員有5位：Taka、Toru、Ryota、Tomoya、Alex，但2009年Alex因為在電車上非禮女學生遭逮，他許多工作被取消，也在同年5月退團以示負責。全新4人體制的ONE OK ROCK，在2010年發表首張單曲《完全感覺Dreamer》銷量意外暴增，他們也在當年第一次站上日本指標之一的場地「日本武道館」開唱，名氣日漸攀升；2012年有了舉辦海外巡演的資格，2019年紅髮艾德（Ed Sheeran）到桃園開演唱會時，更是請到ONE OK ROCK從日本飛來當嘉賓，人氣不容小覷。
他們來台次數已數不清，今年9月開始舉辦新的世界巡迴演唱會《ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR》，從東京啟航，一路造訪德國、法國、英國、美國、加拿大等國家，台灣於9月21日在高雄世運主場登場，ONE OK ROCK也成為第一組站上該場地的日本樂團；而台灣場也是此次主題的海外巡迴中（東京不算），唯一一個亞洲國家。