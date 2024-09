Taka終於記得帶護照「順利抵達高雄」！ONE OK ROCK世運音漏讚爆

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Tomoya發文表示,高雄場絕對全力以赴。(圖/Tomoya IG)

▲Taka去年(2023)出發來台灣開演唱會時忘記帶護照,自嘲「我也傻眼」。(圖/Taka IG)

▲Taka表演時,不希望看到台下歌迷拿起手機,開直播呼籲大家尊重表演者、著作權、藝人肖像權。(圖/Taka IG)

▲日本歌迷來台追星ONE OK ROCK,發文稱讚高雄捷運。(圖/10969_uri X)

▲ONE OK ROCK是第一組登上高雄世運場地的日本藝人,門票完售驗證非凡人氣。(圖/KKLIVE)

日本搖滾天團ONE OK ROCK相隔1年再來到台灣,這次主唱Taka終於沒忘記帶護照,順利抵達高雄,明(21)日將跟成員Toru、Ryota、Tomoya首度登上高雄國家體育場(世運主場)開唱。4帥今(20)日稍早抵達會場彩排,場外歌迷幸運聽到《Wherever you are》音漏,許多飛來台灣追星的日本歌迷,也發現高雄捷運的「小貼心」,直呼:「真的好期待明天!」ONE OK ROCK是2005年成立的搖滾樂團,原名由來為「one o'clock」,意即高中時期的他們,只有週末才有時間練習,加上常常從週日凌晨一點練到早上,而日本人的發音「R」與「L」相同,所以將「O'C」改成「OK」。他們原本成員有5位:Taka、Toru、Ryota、Tomoya、Alex,但2009年Alex因為在電車上非禮女學生遭逮,他許多工作被取消,也在同年5月退團以示負責。全新4人體制的ONE OK ROCK,在2010年發表首張單曲《完全感覺Dreamer》銷量意外暴增,他們也在當年第一次站上日本指標之一的場地「日本武道館」開唱,名氣日漸攀升;2012年有了舉辦海外巡演的資格,,人氣不容小覷。他們來台次數已數不清,今年9月開始舉辦新的世界巡迴演唱會《ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR》,從東京啟航,一路造訪德國、法國、英國、美國、加拿大等國家,台灣將於9月21日登上高雄世運主場,成為第一組站上該場地的日本樂團。ONE OK ROCK上一次來台是2023年9月17日,當他們從日本出發, 主唱Taka卻忘記帶護照,他發文表示:「我自己都傻眼!」 隨後曬出甜點感謝航空公司的協助,「雖然我忘記帶護照,但他們人還是很好,謝謝,亞洲巡演我會加油的!」時間過了1年,ONE OK ROCK將於9月21日在高雄世運開唱,不過Taka這次沒有發文,加上今天下午有粉絲幸運在世運場外聽到《Wherever you are》的彩排音漏,顯現Taka這趟寶島行十分順利,歌迷也幸福表示:「目前正在全力進行排練中!音響效果也很不錯!」直呼期待明晚的到來。除了台灣歌迷,這次也有不少日本歌迷追星來台看ONE OK ROCK,因為ONE OK ROCK這次的世界巡迴,「台灣是唯一一個亞洲城市」,所以吸引不少鄰近國家的粉絲前來朝聖;大家也發現高雄捷運的貼心設計,站內LED燈上都會打上「9/21 ONE OK ROCK演唱會」,還有提醒會加開捷運班次,令不少外國人表示:「明天好期待!要前往會場的各位請多多指教!」除了享受演唱會,Taka日前曾開直播提醒,希望歌迷尊重演出者的肖像權跟音樂著作權,所以不要邊拿手機拍邊看演唱會,「我很不喜歡明明參加演唱會,卻有人站在原地錄影,透過手機的小螢幕看表演,這很不尊重台上的表演者」。因為Taka從小被拍到大,對鏡頭有一點陰影,所以希望大家能體會「被拍的壓力有多大」,而這也會影響到他在台上表演的熱情,「如果只是想錄下來回家欣賞,那我建議你們買DVD就好,更能體會到音樂的美好!」呼籲歌迷放下手機,用心聆聽ONE OK ROCK的每一首演出。鼓手Tomoya稍早也發文,表示:「明天高雄,全力以赴!」成員也相當期待與高雄鄉親同歡。