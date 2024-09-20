Taka終於記得帶護照「順利抵達高雄」！ONE OK ROCK世運音漏讚爆

日本搖滾天團ONE OK ROCK相隔1年再來到台灣，這次主唱Taka終於沒忘記帶護照，順利抵達高雄，明（21）日將跟成員Toru、Ryota、Tomoya首度登上高雄國家體育場（世運主場）開唱。4帥今（20）日稍早抵達會場彩排，場外歌迷幸運聽到《Wherever you are》音漏，許多飛來台灣追星的日本歌迷，也發現高雄捷運的「小貼心」，直呼：「真的好期待明天！」
ONE OK ROCK介紹 他們多紅？成了第1組登上高雄世運的日本藝人
ONE OK ROCK是2005年成立的搖滾樂團，原名由來為「one o'clock」，意即高中時期的他們，只有週末才有時間練習，加上常常從週日凌晨一點練到早上，而日本人的發音「R」與「L」相同，所以將「O'C」改成「OK」。他們原本成員有5位：Taka、Toru、Ryota、Tomoya、Alex，但2009年Alex因為在電車上非禮女學生遭逮，他許多工作被取消，也在同年5月退團以示負責。全新4人體制的ONE OK ROCK，在2010年發表首張單曲《完全感覺Dreamer》銷量意外暴增，他們也在當年第一次站上日本指標之一的場地「日本武道館」開唱，名氣日漸攀升；2012年有了舉辦海外巡演的資格，2019年紅髮艾德（Ed Sheeran）到桃園開演唱會時，更是請到ONE OK ROCK從日本飛來當嘉賓，人氣不容小覷。
他們來台次數已數不清，今年9月開始舉辦新的世界巡迴演唱會《ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR》，從東京啟航，一路造訪德國、法國、英國、美國、加拿大等國家，台灣將於9月21日登上高雄世運主場，成為第一組站上該場地的日本樂團。
Taka終於記得帶護照！抵達高雄彩排《Wherever you are》
ONE OK ROCK上一次來台是2023年9月17日，當他們從日本出發，主唱Taka卻忘記帶護照，他發文表示：「我自己都傻眼！」隨後曬出甜點感謝航空公司的協助，「雖然我忘記帶護照，但他們人還是很好，謝謝，亞洲巡演我會加油的！」
時間過了1年，ONE OK ROCK將於9月21日在高雄世運開唱，不過Taka這次沒有發文，加上今天下午有粉絲幸運在世運場外聽到《Wherever you are》的彩排音漏，顯現Taka這趟寶島行十分順利，歌迷也幸福表示：「目前正在全力進行排練中！音響效果也很不錯！」直呼期待明晚的到來。
除了台灣歌迷，這次也有不少日本歌迷追星來台看ONE OK ROCK，因為ONE OK ROCK這次的世界巡迴，「台灣是唯一一個亞洲城市」，所以吸引不少鄰近國家的粉絲前來朝聖；大家也發現高雄捷運的貼心設計，站內LED燈上都會打上「9／21 ONE OK ROCK演唱會」，還有提醒會加開捷運班次，令不少外國人表示：「明天好期待！要前往會場的各位請多多指教！」
Taka希望歌迷來演唱會：放下手機 盯小螢幕看演出「不受尊重」
除了享受演唱會，Taka日前曾開直播提醒，希望歌迷尊重演出者的肖像權跟音樂著作權，所以不要邊拿手機拍邊看演唱會，「我很不喜歡明明參加演唱會，卻有人站在原地錄影，透過手機的小螢幕看表演，這很不尊重台上的表演者」。
因為Taka從小被拍到大，對鏡頭有一點陰影，所以希望大家能體會「被拍的壓力有多大」，而這也會影響到他在台上表演的熱情，「如果只是想錄下來回家欣賞，那我建議你們買DVD就好，更能體會到音樂的美好！」呼籲歌迷放下手機，用心聆聽ONE OK ROCK的每一首演出。鼓手Tomoya稍早也發文，表示：「明天高雄，全力以赴！」成員也相當期待與高雄鄉親同歡。
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ONE OK ROCK是2005年成立的搖滾樂團，原名由來為「one o'clock」，意即高中時期的他們，只有週末才有時間練習，加上常常從週日凌晨一點練到早上，而日本人的發音「R」與「L」相同，所以將「O'C」改成「OK」。他們原本成員有5位：Taka、Toru、Ryota、Tomoya、Alex，但2009年Alex因為在電車上非禮女學生遭逮，他許多工作被取消，也在同年5月退團以示負責。全新4人體制的ONE OK ROCK，在2010年發表首張單曲《完全感覺Dreamer》銷量意外暴增，他們也在當年第一次站上日本指標之一的場地「日本武道館」開唱，名氣日漸攀升；2012年有了舉辦海外巡演的資格，2019年紅髮艾德（Ed Sheeran）到桃園開演唱會時，更是請到ONE OK ROCK從日本飛來當嘉賓，人氣不容小覷。
他們來台次數已數不清，今年9月開始舉辦新的世界巡迴演唱會《ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR》，從東京啟航，一路造訪德國、法國、英國、美國、加拿大等國家，台灣將於9月21日登上高雄世運主場，成為第一組站上該場地的日本樂團。
Taka終於記得帶護照！抵達高雄彩排《Wherever you are》
ONE OK ROCK上一次來台是2023年9月17日，當他們從日本出發，主唱Taka卻忘記帶護照，他發文表示：「我自己都傻眼！」隨後曬出甜點感謝航空公司的協助，「雖然我忘記帶護照，但他們人還是很好，謝謝，亞洲巡演我會加油的！」
時間過了1年，ONE OK ROCK將於9月21日在高雄世運開唱，不過Taka這次沒有發文，加上今天下午有粉絲幸運在世運場外聽到《Wherever you are》的彩排音漏，顯現Taka這趟寶島行十分順利，歌迷也幸福表示：「目前正在全力進行排練中！音響效果也很不錯！」直呼期待明晚的到來。
除了台灣歌迷，這次也有不少日本歌迷追星來台看ONE OK ROCK，因為ONE OK ROCK這次的世界巡迴，「台灣是唯一一個亞洲城市」，所以吸引不少鄰近國家的粉絲前來朝聖；大家也發現高雄捷運的貼心設計，站內LED燈上都會打上「9／21 ONE OK ROCK演唱會」，還有提醒會加開捷運班次，令不少外國人表示：「明天好期待！要前往會場的各位請多多指教！」
Taka希望歌迷來演唱會：放下手機 盯小螢幕看演出「不受尊重」
除了享受演唱會，Taka日前曾開直播提醒，希望歌迷尊重演出者的肖像權跟音樂著作權，所以不要邊拿手機拍邊看演唱會，「我很不喜歡明明參加演唱會，卻有人站在原地錄影，透過手機的小螢幕看表演，這很不尊重台上的表演者」。
因為Taka從小被拍到大，對鏡頭有一點陰影，所以希望大家能體會「被拍的壓力有多大」，而這也會影響到他在台上表演的熱情，「如果只是想錄下來回家欣賞，那我建議你們買DVD就好，更能體會到音樂的美好！」呼籲歌迷放下手機，用心聆聽ONE OK ROCK的每一首演出。鼓手Tomoya稍早也發文，表示：「明天高雄，全力以赴！」成員也相當期待與高雄鄉親同歡。