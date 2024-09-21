藏壽司「日本人1吃法」震驚台灣！男星也愛慘　眾傻眼：挑釁師傅

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▲許多日本人在吃藏壽司時，會點高湯來涮生魚，創造出不同的味道與口感。（圖／翻攝自臉書粉專「魚漿夫婦」）

▲實際查詢日本藏壽司官網，也可見有販售「純高湯」的品項，一碗要價190日圓（約台幣42元）。（圖／翻攝自藏壽司官網）

知名迴轉壽司「藏壽司」在台灣開設分店後，累積許多人氣，成為不少老饕的愛店。而近日就有網友分享，其實日本藏壽司流行一種隱形吃法，就是將生魚片放入高湯內涮過，口感十分特別，就連知名日本男星阿部亮平都上節目嘗試過，讓一票台灣人不解直呼：「這是在對壽司師傅的一種挑釁嗎？」經常分享日本旅遊資訊的臉書粉專「魚漿夫婦」近日發文，表示有日本網友在推特稱，原來是有許多日本人在吃藏壽司時，會點高湯來涮生魚，創造出不同的味道與口感，讓魚漿夫婦笑喊：「真的好多人這樣玩，而且還有很多日本網站介紹大家這樣玩。」對此，一票台灣網友卻看傻直呼，「這是在對壽司師傅的一種挑釁嗎」、「那為什麼要去吃壽司」、「台南牛肉湯的概念」、「這根本不會熟啊，只是當沾醬」，但也有嘗試過的網友大讚，事實上，過去就有日本電視節目以「熱門連鎖餐廳的點餐技巧」為主題，邀請男星阿部亮平來主持，他用藏壽司提供的純高湯，將冷冰冰的生魚片放入高湯中涮過，發現口感變成入口即化的鮮美魚片。，剩下的壽司醋飯也能放進高湯裡，變成湯泡飯食用。阿部亮平的吃法透過節目播出後，吸引許多日本網友嘗試。而實際查詢日本藏壽司官網，，另外也有更高級的紫菜高湯，一碗要價210日圓（約台幣46元），下次去日本想吃藏壽司，不妨試試看這個新奇吃法吧！