周思齊引退／首次4萬人滿場！創中職票房新紀錄　五月天加持助攻

中信兄弟今（21）日於台北大巨蛋舉辦「The Last Together 周思齊引退賽」，並邀請五月天賽後獻唱，創下中職史上首次大巨蛋完售紀錄，在台灣搖滾天團五月天賽後獻唱加持下，本場門票早已售完。根據兄弟球團資訊，此戰一共吸引40,000名觀眾進場，不僅是中職史上首次4萬滿場，也寫下單場票房歷史新高。
周思齊引退門票銷售火熱 五月天加持創新高
周思齊的引退賽門票銷售火熱。隨著五月天官宣21日攻蛋演出後，票房預售情況熱烈，今晚湧入4萬人，打破中職大巨蛋最多例行賽進場人數紀錄，創下大巨蛋棒球賽的歷史新高。
回顧過去，大巨蛋的最高進場人數為今年3月2日讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合，當時吸引了37890人進場；而中職例行賽最高紀錄則是在8月3日，由富邦悍將對上中信兄弟的比賽，吸引了34506名球迷進場。然而，這兩項紀錄都在今天「The Last Together 周思齊引退」活動中被刷新。
中職在大巨蛋的單場票房前10名：
1. 9月21日- 中信兄弟VS味全龍 觀眾人數：40,000人（周思齊引退）
2. 8月3日 - 中信兄弟VS富邦悍將 觀眾人數：34,506人
3. 6月15日- 中信兄弟VS統一獅 觀眾人數：32,988人
4. 6月1日- 味全龍VS中信兄弟 觀眾人數：29,688人
5. 3月30日 - 味全龍VS樂天桃猿 觀眾人數：28,618人（開幕戰）
6. 9月14日 - 味全龍VS中信兄弟 觀眾人數：28,176人
7. 4月4日 - 中信兄弟VS台鋼雄鷹 觀眾人數：25,942人
8. 8月4日 - 中信兄弟VS富邦悍將 觀眾人數：21,201人
9. 7月27日- 富邦悍將VS台鋼雄鷹 觀眾人數：21,000人
10. 6月16日- 中信兄弟VS統一獅 觀眾人數：20,533人
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周思齊的引退賽門票銷售火熱。隨著五月天官宣21日攻蛋演出後，票房預售情況熱烈，今晚湧入4萬人，打破中職大巨蛋最多例行賽進場人數紀錄，創下大巨蛋棒球賽的歷史新高。
回顧過去，大巨蛋的最高進場人數為今年3月2日讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合，當時吸引了37890人進場；而中職例行賽最高紀錄則是在8月3日，由富邦悍將對上中信兄弟的比賽，吸引了34506名球迷進場。然而，這兩項紀錄都在今天「The Last Together 周思齊引退」活動中被刷新。
中職在大巨蛋的單場票房前10名：
1. 9月21日- 中信兄弟VS味全龍 觀眾人數：40,000人（周思齊引退）
2. 8月3日 - 中信兄弟VS富邦悍將 觀眾人數：34,506人
3. 6月15日- 中信兄弟VS統一獅 觀眾人數：32,988人
4. 6月1日- 味全龍VS中信兄弟 觀眾人數：29,688人
5. 3月30日 - 味全龍VS樂天桃猿 觀眾人數：28,618人（開幕戰）
6. 9月14日 - 味全龍VS中信兄弟 觀眾人數：28,176人
7. 4月4日 - 中信兄弟VS台鋼雄鷹 觀眾人數：25,942人
8. 8月4日 - 中信兄弟VS富邦悍將 觀眾人數：21,201人
9. 7月27日- 富邦悍將VS台鋼雄鷹 觀眾人數：21,000人
10. 6月16日- 中信兄弟VS統一獅 觀眾人數：20,533人