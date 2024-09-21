張基龍跟台灣美眉蓋棉被純聊天！還說：去基隆　公開宋慧喬私下面

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▲張基龍相隔5年二度來台舉辦粉絲見面會。（圖／記者李政龍攝）

▲張基龍從觀眾席現身，全場粉絲又驚又喜。（圖／記者李政龍攝）

▲張基龍大玩諧音哏「要去基隆玩」。（圖／記者李政龍攝）

▲張基龍相當寵粉，場上還表演好兄弟南柱赫主演的夯劇《二十五，二十一》的同名插曲。（圖／記者李政龍攝）

▲張基龍跟粉絲示範「蓋棉被純聊天」，畫面超爆笑。（圖／記者陳雅蘭攝）