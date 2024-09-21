張基龍跟台灣美眉蓋棉被純聊天！還說：去基隆　公開宋慧喬私下面

韓星張基龍相隔5年再來台，今（21）日晚間6點在「Legacy MAX」舉辦《2024 JANG KI YONG ASIA FANMEETING <Beautiful Day> IN TAIPEI》粉絲見面會，結果遇上芮氏規模5.3大地震，全場嚇壞。活動上，他聊到過往拍攝的作品，再次提到《現正分手中》的宋慧喬、崔嬉序、尹那武、金柱憲在他當兵時去探親，「還帶了美食給我，我好好的吃了。」他還跟1150名粉絲玩起諧音哏，下次要去「基隆」玩，更與粉絲「蓋棉被純聊天」，整場環節相當搞笑。
張基龍介紹 曾是「IU的男人」、南柱赫因為他才當模特兒
張基龍今年32歲，在2012年20歲時以模特兒身分出道，此前都跟南柱赫、李聖經一起訓練，而南柱赫之所以會想當模特兒，正是因為看到張基龍才萌生走伸展台的想法。
早期還沒有戲拍的張基龍，2013年參與IU的《The Red Shoes》MV拍攝，並跟IU飾演情侶，同年再擔任IU的新歌《Friday》MV男主角，所以當時他獲有「IU的男人」封號。到了隔年2014年，張基龍跟邊佑錫、南柱赫、朱宇宰終於在模特兒界嶄露頭角，同時參演趙寅成、孔曉振、李光洙、成東鎰、都敬秀主演的電視劇《沒關係，是愛情啊》，正式開啟演員生涯。
當了許多部電視劇配角後，他也成功爬上男一，最出名的作品包含《過來抱抱我》、《請輸入檢索詞WWW》、《我的室友是九尾狐》；而2021年宋慧喬相隔3年回歸小螢幕主演的韓劇《現正分手中》，男主角就是找來張基龍擔綱，他拍完《現正分手中》後就去當兵，2023年2月22日退伍，今年以《雖然不是英雄》正式回歸電視圈，並展開「Beautiful Day」亞洲巡迴粉絲見面會；今晚是二度來到台灣。
張基龍再提宋慧喬 當兵時「她帶很多美食來給我」
見面會開始，張基龍從觀眾席現身，嚇壞全場粉絲激動尖叫，他上台就帶來《Thought Of You》表演，隨即以中文自我介紹：「大家好，我是張基龍，我很高興認識你們！」其實他上一次來台是2019年1月6日，這次相隔5年再來台，他開心的說：「5年沒來了，能再次見面，我真的一直在等待這一刻，很想見到大家。」
張基龍透露5年前初訪台時，留下美好回憶，所以今天換他來為粉絲製造幸福記憶。聊到他當兵的這段時間，張基龍說這是韓國男人的義務，也提到入伍前拍攝的作品是《現正分手中》，他開心的說：「我跟很優秀、很棒的人一起工作，所以留下很好的回憶，當時的我其實很忙，因為即將要去當兵，但還是要拍戲，身心是很疲憊的狀態，在這樣的狀態下，我遇到很棒的團隊，導演、前輩、工作人員，進行這麼棒的作品，留下感謝之情！」
其實他曾受訪說過，當兵期間，《現正分手中》要角們宋慧喬、崔嬉序、尹那武、金柱憲都有去看他；今天加碼透露當時懇親日的細節：「感謝哥哥、姐姐，能這樣一起來看我，因為我在軍中不能吃到外面的食物，他們來看我，有帶很多美食給我，雖然時間不長，但吃了美食、聊聊天，度過愉快時間。」
台灣粉絲大玩諧音哏 張基龍：我下次去基隆玩
退伍後的張基龍，度過一小段旅遊的時間，推薦大家可以去濟州島、釜山玩，他反問台下並要求推薦台灣的好玩景點，歌迷大喊：「我家！」他問：「你家在哪？」粉絲高喊：「基隆！」一番話逗樂全場，張基龍說：「這樣的話，我下次要去基隆玩，原來有基隆這樣的地方喔，這裡有什麼出名的？」
主持人提醒，除了基隆，台中、台南、高雄也不錯去，張基龍開心表示：「我都會記下來，但我最想去的還是『基隆』，這到底是什麼地方？我非常好奇！」主持人還開玩笑說，下一次張基龍台來的見面會「就給他辦在基隆」。
寵粉無極限 張基龍跟粉絲「蓋棉被純聊天」
張基龍也發現，今晚的男性粉絲比例「是這次他的亞洲巡迴中最多的」，有人自招「我是陪女友來的」，被虧「見面會結束後就會分手」；有男粉表示「我是為了張基龍而來」，只是他的原因「不會有人跟我搶，因為只有我跟他」讓人聽不太懂，主持人就「已讀亂翻」跟張基龍解釋：「總之他很愛你啦！」獲得全場鼓掌。
好笑的不止一樁，寵粉的張基龍抽粉絲上台玩「示範心動pose」，結果出現《雖然不是英雄》他跟千玗嬉蓋棉被的劇照，主持人居然立刻遞上毛巾，張基龍跟女粉絲就席地而坐「蓋棉被純聊天」，畫面荒唐爆笑。
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張基龍今年32歲，在2012年20歲時以模特兒身分出道，此前都跟南柱赫、李聖經一起訓練，而南柱赫之所以會想當模特兒，正是因為看到張基龍才萌生走伸展台的想法。
早期還沒有戲拍的張基龍，2013年參與IU的《The Red Shoes》MV拍攝，並跟IU飾演情侶，同年再擔任IU的新歌《Friday》MV男主角，所以當時他獲有「IU的男人」封號。到了隔年2014年，張基龍跟邊佑錫、南柱赫、朱宇宰終於在模特兒界嶄露頭角，同時參演趙寅成、孔曉振、李光洙、成東鎰、都敬秀主演的電視劇《沒關係，是愛情啊》，正式開啟演員生涯。
當了許多部電視劇配角後，他也成功爬上男一，最出名的作品包含《過來抱抱我》、《請輸入檢索詞WWW》、《我的室友是九尾狐》；而2021年宋慧喬相隔3年回歸小螢幕主演的韓劇《現正分手中》，男主角就是找來張基龍擔綱，他拍完《現正分手中》後就去當兵，2023年2月22日退伍，今年以《雖然不是英雄》正式回歸電視圈，並展開「Beautiful Day」亞洲巡迴粉絲見面會；今晚是二度來到台灣。
張基龍再提宋慧喬 當兵時「她帶很多美食來給我」
見面會開始，張基龍從觀眾席現身，嚇壞全場粉絲激動尖叫，他上台就帶來《Thought Of You》表演，隨即以中文自我介紹：「大家好，我是張基龍，我很高興認識你們！」其實他上一次來台是2019年1月6日，這次相隔5年再來台，他開心的說：「5年沒來了，能再次見面，我真的一直在等待這一刻，很想見到大家。」
張基龍透露5年前初訪台時，留下美好回憶，所以今天換他來為粉絲製造幸福記憶。聊到他當兵的這段時間，張基龍說這是韓國男人的義務，也提到入伍前拍攝的作品是《現正分手中》，他開心的說：「我跟很優秀、很棒的人一起工作，所以留下很好的回憶，當時的我其實很忙，因為即將要去當兵，但還是要拍戲，身心是很疲憊的狀態，在這樣的狀態下，我遇到很棒的團隊，導演、前輩、工作人員，進行這麼棒的作品，留下感謝之情！」
其實他曾受訪說過，當兵期間，《現正分手中》要角們宋慧喬、崔嬉序、尹那武、金柱憲都有去看他；今天加碼透露當時懇親日的細節：「感謝哥哥、姐姐，能這樣一起來看我，因為我在軍中不能吃到外面的食物，他們來看我，有帶很多美食給我，雖然時間不長，但吃了美食、聊聊天，度過愉快時間。」
台灣粉絲大玩諧音哏 張基龍：我下次去基隆玩
退伍後的張基龍，度過一小段旅遊的時間，推薦大家可以去濟州島、釜山玩，他反問台下並要求推薦台灣的好玩景點，歌迷大喊：「我家！」他問：「你家在哪？」粉絲高喊：「基隆！」一番話逗樂全場，張基龍說：「這樣的話，我下次要去基隆玩，原來有基隆這樣的地方喔，這裡有什麼出名的？」
主持人提醒，除了基隆，台中、台南、高雄也不錯去，張基龍開心表示：「我都會記下來，但我最想去的還是『基隆』，這到底是什麼地方？我非常好奇！」主持人還開玩笑說，下一次張基龍台來的見面會「就給他辦在基隆」。
寵粉無極限 張基龍跟粉絲「蓋棉被純聊天」
張基龍也發現，今晚的男性粉絲比例「是這次他的亞洲巡迴中最多的」，有人自招「我是陪女友來的」，被虧「見面會結束後就會分手」；有男粉表示「我是為了張基龍而來」，只是他的原因「不會有人跟我搶，因為只有我跟他」讓人聽不太懂，主持人就「已讀亂翻」跟張基龍解釋：「總之他很愛你啦！」獲得全場鼓掌。
好笑的不止一樁，寵粉的張基龍抽粉絲上台玩「示範心動pose」，結果出現《雖然不是英雄》他跟千玗嬉蓋棉被的劇照，主持人居然立刻遞上毛巾，張基龍跟女粉絲就席地而坐「蓋棉被純聊天」，畫面荒唐爆笑。