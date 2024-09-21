921 25年！張基龍見面會到一半遇台灣地震　拿麥克風喊：大家冷靜

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▲張基龍相隔5年再來台，今晚於台北舉辦粉絲見面會。（圖／記者李政龍攝）

921大地震25週年！花蓮地區今（21）日晚間6點51分發生有感地震，正在台北舉辦見面會的韓星張基龍，震驚直喊：「現在？沒關係！大家冷靜！我們在的地方，是很安全的地方，越是這種時候，越要保持冷靜！」今天剛好是921大地震25週年，沒想到晚間6點51分竟然再發生芮氏規模5.3的地震；正在台北「Legacy MAX」舉辦粉絲見面會的張基龍，經過台下歌迷大喊提醒：「地震地震！」他瞪大雙眼喊：「現在？」隨即保持冷靜，雙手呈現平衡的姿勢，要大家淡定。張基龍今年32歲，在2012年20歲時以模特兒身分出道，此前都跟南柱赫、李聖經一起訓練，而南柱赫之所以會想當模特兒，正是因為看到張基龍才萌生走伸展台的想法。早期還沒有戲拍的張基龍，2013年參與IU的《The Red Shoes》MV拍攝，並跟IU飾演情侶，同年再擔任IU的新歌《Friday》MV男主角，所以當時他獲有「IU的男人」封號。到了隔年2014年，張基龍跟邊佑錫、南柱赫、朱宇宰終於在模特兒界嶄露頭角，同時參演趙寅成、孔曉振、李光洙、成東鎰、都敬秀主演的電視劇《沒關係，是愛情啊》，正式開啟演員生涯。當了許多部電視劇配角後，他也成功爬上男一，最出名的作品包含《過來抱抱我》、《請輸入檢索詞WWW》、《我的室友是九尾狐》；而2021年宋慧喬相隔3年回歸小螢幕主演的韓劇《現正分手中》，男主角就是找來張基龍擔綱，他拍完《現正分手中》後就去當兵，2023年2月22日退伍，今年以《雖然不是英雄》正式回歸電視圈，並展開「Beautiful Day」亞洲巡迴粉絲見面會；今晚是二度來到台灣。