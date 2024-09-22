不斷更新／國家警報！台北、桃園、新竹大雷雨　最新暴雨警戒區曝

（更新時間12:45）天空整片烏雲，白天宛如黑夜一般，下不完的雨搭配陣陣雷聲，宛如颱風過境，由於低壓帶影響，中央氣象署今（22）日發布「大雷雨即時訊息」，請民眾務必慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，坍方、落石、土石流等災情。
中央氣象署預報員官欣平指出，今天是近期降雨最劇烈的一天，整體雨勢可能要等到週二（9/24）低壓帶遠離後，各地才會逐漸恢復為多雲到晴、午後雷陣雨的天氣。《NOWnews》也透過本文不斷更新「豪雨特報」、「大雷雨即時訊息」、「淹水警戒」等資訊整理。
⚠️大雷雨警戒範圍
🟡12:46發布山區暴雨（國家級警報）
📍警戒區域：新北市烏來區、新店區；屏東縣瑪家鄉、內埔鄉、三地門鄉
🟡 12:41發布「山區暴雨」（國家級警報）
📍警戒區域：新北市石碇區
🟡12:29發布「山區暴雨」（國家級警報）
📍警戒區域：新竹縣尖石鄉、新竹縣橫山鄉
🟡12:29發布：新竹縣、桃園市、新北市
📍新北市：新莊區、樹林區、鶯歌區、三峽區、泰山區、林口區、八里區
📍新竹縣：桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區、復興區
📍桃園市：新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、芎林鄉、橫山鄉、尖石鄉
⚠️豪雨特報
🟡大豪雨：高雄市、屏東縣山區
🟡豪雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、臺南市、屏東縣、恆春半島
🟡大雨：桃園市、新竹縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門地區、馬祖地區
⚠️淹水警戒
🟡一級警戒 : 桃園市八德區
🟡二級警戒：新北市樹林區、鶯歌區；桃園市桃園區、中壢區、蘆竹區、大溪區、龜山區
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⚠️大雷雨警戒範圍
🟡12:46發布山區暴雨（國家級警報）
📍警戒區域：新北市烏來區、新店區；屏東縣瑪家鄉、內埔鄉、三地門鄉
🟡 12:41發布「山區暴雨」（國家級警報）
📍警戒區域：新北市石碇區
🟡12:29發布「山區暴雨」（國家級警報）
📍警戒區域：新竹縣尖石鄉、新竹縣橫山鄉
🟡12:29發布：新竹縣、桃園市、新北市
📍新北市：新莊區、樹林區、鶯歌區、三峽區、泰山區、林口區、八里區
📍新竹縣：桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區、復興區
📍桃園市：新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、芎林鄉、橫山鄉、尖石鄉
⚠️豪雨特報
🟡大豪雨：高雄市、屏東縣山區
🟡豪雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、臺南市、屏東縣、恆春半島
🟡大雨：桃園市、新竹縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門地區、馬祖地區
⚠️淹水警戒
🟡一級警戒 : 桃園市八德區
🟡二級警戒：新北市樹林區、鶯歌區；桃園市桃園區、中壢區、蘆竹區、大溪區、龜山區