建商負債創新高「房市要泡沫了嗎？」　專家曝數據：不用過度擔憂

央行第7波打房！他北漂「繼承無效祖厝」卻被錯殺了？三條路可走

記者陳韋帆／綜合報導

▲央行第7波信用管制，名下有一屋，無寬限期，有讀者認為自己繼承了祖厝，被錯殺無辜。（圖／記者陳韋帆攝）
▲央行第7波信用管制，名下有一屋，無寬限期，有讀者認為自己繼承了祖厝，被錯殺無辜。（圖／記者陳韋帆攝）
央行祭出第七波信用管制，19日公布、20日就生效，殺得不少人措手不及。有讀者向《NOWnews》反應，「我繼承了老家祖厝，名下有一屋，無寬限期，但自己早已北漂，有被錯殺之嫌！」俐富股份有限公司創辦人王俐喬建議，「現階段應屬央行短期政策，如果不急，暫緩購屋計劃就是最佳解方！」

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央行祭出第七波信用管制，一、名下有屋者，第1戶房貸無寬限期；二、第二戶限貸令降至5成，全國皆準；三、法人、自然人豪宅限貸令，第3戶以上最高4成；四、建商餘屋貸款最高3成。另，存準率提升1碼。

▲老人,長輩,高齡化,繼承。（示意圖／翻攝pexels）
▲讀者表示，因排行老大，長輩過世後繼承了無效祖厝，北漂後近年購買了預售屋，如今面臨交屋，卻被央行錯殺。（示意圖／翻攝pexels）
繼承「無效祖厝」被錯殺？
根據央行政策，名下有屋者，第1戶房貸無寬限期，不過，有一種人排除，「持分屋」，面積未滿40平方公尺（約12.1坪）且戶籍未設於該處者，不算有房。
讀者向《NOWnews》表示，因自己排行老大，長輩過世後，就繼承了彰化老家祖厝，然而，由於彰化工作機會少，自己早已北漂到台北打拚，2年多前買了預售屋，結果現在央行政策針對「有一房者」無寬限期，但祖厝地處偏遠，感覺自己被無辜錯殺。

▲預立遺囑把房產留給別人時，最好要「預留稅源」，以免對方繳不出遺產稅而無法繼承。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲如果因無寬限期，導致短期內資金不足，有「認賠解約」、「親友借款」、「融資機構」三種選擇。（示意圖／記者徐銘穗攝）
解燃眉之急　面臨交屋者三條路可走
一、「認賠解約」預售屋違約金上限為總價之15%，且不得要求補足；二手屋部分，通常是會被賣家沒收已繳價金，實務經驗上，可透過調解、法院，拿回部分價金。
二、「親友借款」如果是貸款成數不足，或少了寬限期，短時間內錢不夠，可考慮向親友借款。但親兄弟明算帳，最好雙方立下借據，並請民間或法院公證人進行公證。
三、「融資機構」目前民間主要有三大融資公司，包括「和潤、中租、裕融」，通過聯徵(CCIS)進行信用評估，放款年利率約8~16%不等，但必須有物品質押，如汽、機車，額度通常會比銀行多一點，綁約20期、違約金12%。

▲更有大多數人點出了暗黑流程「很容易『人情業績的扣打』用完之後就沒拓展業務的實力了，當然是被用完就沒了」。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲如果無寬限期就難以承受，重新審視自身財務狀態，選擇解約，或許是最好的方式。（示意圖／NOWnews資料照片）
解約或許是最佳解方
王俐喬表示，現階段銀行房貸水位居高不下，不少人都遇到房貸排隊潮問題，即使央行未出手，大部分人也都申貸不易，不過，確實也有些人比較尷尬，可能是之前就已經簽約，又或者預售屋正好要交屋，確實有必要思考自救方式。
不過，她也指出，無論是親友借款，融資公司，都屬於暫解燃眉之急的方式，可以在購屋滿一年以後，再行向銀行借款，藉新還舊，降低利息成本，但這期間務必做好良善財務規劃，避免生變。
王俐喬也特別提醒，其實目前央行只是規定無寬限期，並非禁止貸款，如果這狀況下，就發現自己難以承受，或許該重新審視自身財務狀態，或許直接認賠，避免壓力長久無法解決，才是更好的理財方式，切忌使用超過自己承受能力的方式，透過各種管道不斷「借新還舊」，這樣最終只會讓債務雪球越滾越大。

※【NOWnews 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
 

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