周思齊引退／兄弟象「國道三劍客」事件！吳聲武說出21年前真相

還記得兄弟象「國道三劍客」事件嗎？中信兄弟周思齊今（22）日舉行引退儀式，賽前邀請不少「老兄弟」球員跟教練到大巨蛋觀戰，前兄弟跑壘指導教練吳聲武也到周思齊引退賽現身，他過去曾被捲入兄弟象國道事件，相隔21年後，再度吐露當時「國道事件」真相，吳聲武透露，其實當時出手主要是郭一峰，他也有動手，但主要是為了幫助司機，不希望他被欺負。
吳聲武已離開棒球界 提周思齊「自主性高」
吳聲武在1996年兄弟象「特考」進入職棒，他主要位置為捕手，雖然出賽機會跟成績不是相當突出，但他的個性跟經驗等，還是很受到球員尊重，是兄弟象隊很重要的人物。
而兄弟象隊過去在2001年開啟第二次「三連霸」的王朝，吳聲武也是當時很被器重的教練團成員，不過在2003年8月18日，兄弟象驅車南下，下午在高速公路嘉義路段，因為超車糾紛和一輛貨車司機發生糾紛，車上的人員下車和對方理論時，雙方發生了肢體衝突，結果貨車司機被打到骨折送醫，事後吳聲武也到醫院探視傷者。
吳聲武說：「當時看到我們陳桑（陳國旺）下車與貨車司機已經打起來，陳瑞振、陳瑞昌兩兄弟也在旁看到不妙，我就下車去看，可能情緒比較激動，但的確我不是第一個衝下去的，主要是捕手郭一峰更激動。」
當時報載「國道三劍客」為球員鄭漢禮、朱鴻森、練習生彭政欣，但外界懷疑可能另有人，不過吳聲武表示，主要還是他跟郭一峰兩人，但事情已經過了，實在抱歉。
吳聲武目前在新北市水利處工作，他提到很感謝周思齊引退賽有想到他，「我記得周思齊代訓是第一批，很有自主性，練球很認真，就跟彭政閔一樣，他今天可以用這樣的方式退休，也是相當不錯。」
而今天中午兄弟象球迷也跟這些退役球員一起進行簽名會等互動，吳聲武感謝周思齊對棒球的付出，也期待未來中職環境越來越好，前兄弟球員林家緯、杜寅傑、葉丁仁、陳冠任、方復興等也都出席盛會。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳聲武在1996年兄弟象「特考」進入職棒，他主要位置為捕手，雖然出賽機會跟成績不是相當突出，但他的個性跟經驗等，還是很受到球員尊重，是兄弟象隊很重要的人物。
而兄弟象隊過去在2001年開啟第二次「三連霸」的王朝，吳聲武也是當時很被器重的教練團成員，不過在2003年8月18日，兄弟象驅車南下，下午在高速公路嘉義路段，因為超車糾紛和一輛貨車司機發生糾紛，車上的人員下車和對方理論時，雙方發生了肢體衝突，結果貨車司機被打到骨折送醫，事後吳聲武也到醫院探視傷者。
吳聲武說：「當時看到我們陳桑（陳國旺）下車與貨車司機已經打起來，陳瑞振、陳瑞昌兩兄弟也在旁看到不妙，我就下車去看，可能情緒比較激動，但的確我不是第一個衝下去的，主要是捕手郭一峰更激動。」
當時報載「國道三劍客」為球員鄭漢禮、朱鴻森、練習生彭政欣，但外界懷疑可能另有人，不過吳聲武表示，主要還是他跟郭一峰兩人，但事情已經過了，實在抱歉。
吳聲武目前在新北市水利處工作，他提到很感謝周思齊引退賽有想到他，「我記得周思齊代訓是第一批，很有自主性，練球很認真，就跟彭政閔一樣，他今天可以用這樣的方式退休，也是相當不錯。」
而今天中午兄弟象球迷也跟這些退役球員一起進行簽名會等互動，吳聲武感謝周思齊對棒球的付出，也期待未來中職環境越來越好，前兄弟球員林家緯、杜寅傑、葉丁仁、陳冠任、方復興等也都出席盛會。