周思齊引退／兄弟象「國道三劍客」事件！吳聲武說出21年前真相

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▲吳聲武（左二）與兄弟球員曾勇達、林百亨、陳彥成等都到場。（圖／朱永強攝）

還記得兄弟象「國道三劍客」事件嗎？中信兄弟周思齊今（22）日舉行引退儀式，而兄弟象隊過去在2001年開啟第二次「三連霸」的王朝，吳聲武也是當時很被器重的教練團成員，不過在2003年8月18日，兄弟象驅車南下，下午在高速公路嘉義路段，因為超車糾紛和一輛貨車司機發生糾紛，車上的人員下車和對方理論時，雙方發生了肢體衝突，結果貨車司機被打到骨折送醫，事後吳聲武也到醫院探視傷者。當時報載「國道三劍客」為球員鄭漢禮、朱鴻森、練習生彭政欣，但外界懷疑可能另有人，不過吳聲武表示，主要還是他跟郭一峰兩人，但事情已經過了，實在抱歉。吳聲武目前在新北市水利處工作，他提到很感謝周思齊引退賽有想到他，「我記得周思齊代訓是第一批，很有自主性，練球很認真，就跟彭政閔一樣，他今天可以用這樣的方式退休，也是相當不錯。」而今天中午兄弟象球迷也跟這些退役球員一起進行簽名會等互動，吳聲武感謝周思齊對棒球的付出，也期待未來中職環境越來越好，前兄弟球員林家緯、杜寅傑、葉丁仁、陳冠任、方復興等也都出席盛會。