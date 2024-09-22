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周思齊引退賽22日活動！陳義信跟李居明都來了　轉播資訊一次看

記者吳政紘/綜合報導

▲中信兄弟周思齊引退賽，「老兄弟」陳義信跟李居明都來了，轉播資訊一次看。（圖／記者葉政勳攝）
▲中信兄弟周思齊引退賽，「老兄弟」陳義信跟李居明都來了，轉播資訊一次看。（圖／記者葉政勳攝）
周思齊引退賽第二天！中信兄弟將於今（22）日於台北大巨蛋舉行「The Last Together 周思齊引退賽」，前一天五月天激情開唱，直接寫下中職史上首次大巨蛋完售紀錄，吸引4萬名球迷進場。不過今天也有「黃金象」李居明、陳義信等傳奇球星助陣，《NOWnews》特別為球迷整理懶人包，一文看懂周思齊引退賽的完整活動、轉播資訊，以及整理出周思齊引退活動亮點。

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周思齊引退賽賽前活動：

周思齊引退賽的活動亮點之一，就是重溫他與老隊友以及二代象球星共同奮戰的歲月。9月21日將邀請周思齊誠泰Cobras時期的隊友，包含大胖「鄭景益」、雙毒牙打線「黃高俊」、「楊睿智」、三本柱「許竹見」以及快槍俠「張賢智」等重量級球員回到場上，與周思齊並肩作戰的畫面將喚起許多球迷的美好回憶。

9月22日則邀請兄弟時期戰友，包括創隊元老「吳俊達」、棒球先生「李居明」、假日飛刀手「陳義信」、二代象三連霸黃金內野手「王金勇」，以及和周思齊擁有深厚友誼的黃泰龍與朱偉銘，重現兄弟光輝時刻。

引退賽門票詳情　21日大巨蛋門票全數售罄

周思齊引退賽自2024年8月14日起開放購票，最貴的門票為4717元（取數字諧音：思齊一齊），票價最便宜為500元。隨著五月天賽後獻唱消息的公開，21日、22日開放的3萬8500張門票已全數售罄。

The Last Together 周思齊引退紀念T-shirt

9月21日（六）將贈送藏青款T-shirt「職棒起點 Since 2005」，9月22日（日）則贈送經典黃T-shirt「黃衫傳奇 The Legend」。每款T-shirt均限量發放，尺寸為M與2XL，送完為止。

周思齊引退光柵票根藏玄機

引退賽票根設計採用光柵效果，隨著不同角度的轉動，呈現周思齊職棒生涯的關鍵時刻，極具收藏價值。

9月21日票根呈現周思齊職棒生涯的誠泰Cobras與中信兄弟時期

9月22日票根以動態效果回顧周思齊每個職棒時期的光輝時刻

周思齊引退直播平台總整理：

電視台：

緯來體育台、愛爾達電視台、中華電信MOD

線上轉播：

中信兄弟Twitch、DAZN、Hami Video、ELTA.TV

周思齊引退賽首日亮點：

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▲五月天在演唱會的橋段，幾乎都搬來大巨蛋，但是並未喧賓奪主，反而是讓球迷感到溫暖，讓小球員跟周思齊同步演唱歌曲，再一起揮棒，讓人見識到五月天「催淚」的魔力。
▲五月天在演唱會的橋段，幾乎都搬來大巨蛋，但是並未喧賓奪主，反而是讓球迷感到溫暖，讓小球員跟周思齊同步演唱歌曲，再一起揮棒，讓人見識到五月天「催淚」的魔力。

▲中信兄弟周思齊引退賽，五月天誠意十足。（圖／相信音樂提供）
▲中信兄弟周思齊引退賽，五月天誠意十足。（圖／相信音樂提供）
▲假日飛刀手陳義信。（圖／巨宸製作）
▲假日飛刀手陳義信、棒球先生李居明都將參加周思齊引退活動。（圖／巨宸製作）

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