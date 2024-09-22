周思齊引退／「棒球先生」李居明首度到大巨蛋！透露兄弟轉隊真相

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▲陳義信、吳俊達、吳復連、李居明一代象成員，前進大巨蛋。（圖／朱永強攝）

李居明來了！中信兄弟周思齊引退賽今（22）日持續在台北大巨蛋舉行，賽前陳義信、吳俊達、吳復連、李居明等一代象成員都在大巨蛋參觀，也參與球迷會，其中「棒球先生」李居明人氣也很旺，李居明是兄弟象隊元老成員，人氣超高，背號33號，在「恰恰」彭政閔進入中職以前，可說是最受歡迎的球員，被稱為是「永遠的中外野手」，而他最近一次參與棒球活動，是參加台鋼的「雷公日」活動，跟洪一中相見歡。李居明從少棒、青少棒再到青棒都是就讀名校，並且都入選中華隊，三級棒球資歷完整，他跟徐生明是以前美和隊友，都是世界冠軍。1984年洛杉磯奧運，中華隊在棒球表演賽奪下銀牌，李居明也在陣中。李居明戰功彪炳，但他跟兄弟球團也有嫌隙，李居明透露，自己原本薪資在1996年約為30萬元，隔年雖然調漲到38萬元，但因為球隊戰績在1998年又淪為墊底，李居明原本有機會調薪，但最後又變成「扣薪」，讓他心生不滿，只好離開兄弟。雖然李居明最後離開兄弟，接受台灣大聯盟開出400萬簽約金等福利，但他也因為「叛將條款」，一度無法回到中職效力，也輾轉開咖啡店等，改做生意，但他又在2013年回到中職體系，也一度擔任義大的二軍教練跟打擊教練，2015年就被義大釋出。李居明透露，現在有4個孫子要顧，在家就是看看電視，加上過去球員時期有些運動傷害，並不會特別想再回到職棒舞台，不過他從未來到過大巨蛋，這次來算是大開眼界。