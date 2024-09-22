周思齊引退／上古神獸來大巨蛋！單季22勝陳義信：兄弟是最強的

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▲陳義信、吳俊達、吳復連、李居明一代象成員，前進大巨蛋。（圖／陳永強攝）

周思齊引退賽今（22）日再度在台北大巨蛋舉行，被稱為是「上古神獸」的前兄弟象王牌投手「假日飛刀手」陳義信，今天賽前也參加球迷會活動，陳義信透露，自己是託周思齊的福，可以進來大巨蛋，唯一遺憾是沒辦法在大巨蛋投球，但他仍告訴所有兄弟球迷，「兄弟永遠是最強的」，不改「臭屁陳」本色。61歲的陳義信，依舊是精神奕奕，他今天出席球迷會活動時表示，「自己最大遺憾就是不能在大巨蛋投球，但是有機會今天來大巨蛋看周思齊引退。」不過陳義信不改「臭屁」的本色，因為他曾創造過單季22勝的超級勝投紀錄，還有23場完投，不管是球技還有精神力跟體力，都是異於常人。陳義信也在台灣大聯盟嘉南勇士隊拿過單季19勝的大紀錄，也是本土投手，唯一能夠在中職、台灣大聯盟都拿到勝投王的球員。