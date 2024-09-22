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新北「最強景點」不是淡水！半年狂吸507萬人　11月朝聖者會暴增

記者潘毅／綜合報導

▲在人口最多的新北市中，2024年前7個月到訪人次最多的景點，竟然不是淡水。（圖／交通部觀光署）
▲在人口最多的新北市中，2024年前7個月到訪人次最多的景點，竟然不是淡水。（圖／交通部觀光署）
台灣各縣市最強的景點在哪裡，你會好奇嗎？近期觀光署公布了全台各縣市在2024年1至7月的到訪人次，結果在人口最多的新北市中，第一名是由位於林口的「三井Outlet」奪下，在7個月之間湧入507萬人次，擊敗淡水、瑞芳等知名景點，再次維持冠軍頭銜，而且在11月份，當地更將迎來更多的朝聖人潮，詳細原因也曝光了。

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▲過去只要提到老街，許多台灣人都會直覺想到日韓觀光客最愛的「九份老街」。（圖／取自交通部觀光局官網）
▲擁有九份老街在內的「瑞芳風景特定區」則位居第四，吸引217萬人次特地上山前往。（圖／取自交通部觀光局官網）
據觀光署最新公布的2024年前7個月統計數據，新北市內最強景點為「林口三井Outlet」，當地在7個月累積507萬人次到訪，第二名則是三重宏匯廣場的417萬人次，今年才列入榜單就超車許多前輩，第三名為淡水金色水岸，7個月間累積255萬人次遊客，擁有九份老街在內的「瑞芳風景特定區」則位居第四，吸引217萬人次特地上山前往，第五名則是淡水的好鄰居「八里左岸公園」，相隔淡水河相望依舊有許多人搭船前往觀光。

▲位於新北的林口三井Outlet其實才是北部景點的王者，前10月累積造訪人次近700萬人，成績相當優異。（圖/林口三井Outlet評價）
▲新北市內最強景點為「林口三井Outlet」，在2024年的前7個月內，累積507萬人次到訪。（圖/林口三井Outlet評價）
🟡2024年新北市最強景點前5名（計算時間1至7月份）

1.林口三井Outlet－507萬6089人次
2.三重宏匯廣場－417萬9011人次
3.淡水金色水岸－255萬1200人次
4.瑞芳風景特定區－217萬4917人次
5.八里左岸公園－190萬3500人次

三井Outlet持續稱霸榜單！11月又將迎來新高峰

事實上，新北市的「林口三井Outlet」自2016年開幕以來，就一直是是吸客力極強的商圈，該地也在2023年度就已經是新北市的最強景點，去年一整年吸引多達842萬人次到訪，而今年才計算到7月份，就已經快追上去年佳績。

而且三井Outlet還沒使出殺手鐧，因為在今年11月14日，MITSUI OUTLET PARK林口二館將正式開幕，未來三井Outlet將有一、二館能逛，之間將有連通空橋串連， 而二館專櫃面積超過8千坪，目前將有增加約100家專櫃，包含UNIQLO、GU雙品牌串連，還有無印良品、HOLA家居，還有「饗食天堂」也都將進駐。

▲室內中央區實景照「MITSUI OUTLET PARK 林口Ⅱ館」。（圖／三井集團）
▲在今年11月14日，MITSUI OUTLET PARK林口二館將正式開幕。（圖／三井集團）
三井Outlet二館完整進駐品牌名單點此

實際查詢林口三井OutletGoogle評論，開幕至今8年多已經累積多達4.5萬則，仍維持4.2顆星的高水準好評。許多民眾也大讚現場品牌眾多，食物多樣性佳，可以說是新北人週末一日遊的最好去處。

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