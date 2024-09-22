新北「最強景點」不是淡水！半年狂吸507萬人　11月朝聖者會暴增

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▲擁有九份老街在內的「瑞芳風景特定區」則位居第四，吸引217萬人次特地上山前往。（圖／取自交通部觀光局官網）

▲新北市內最強景點為「林口三井Outlet」，在2024年的前7個月內，累積507萬人次到訪。（圖/林口三井Outlet評價）

▲在今年11月14日，MITSUI OUTLET PARK林口二館將正式開幕。（圖／三井集團）

台灣各縣市最強的景點在哪裡，你會好奇嗎？近期觀光署公布了全台各縣市在2024年1至7月的到訪人次，結果在人口最多的新北市中，第一名是由位於林口的「三井Outlet」奪下，在7個月之間湧入507萬人次，擊敗淡水、瑞芳等知名景點，再次維持冠軍頭銜，而且在11月份，當地更將迎來更多的朝聖人潮，詳細原因也曝光了。據觀光署最新公布的2024年前7個月統計數據，新北市內最強景點為，第二名則是的417萬人次，今年才列入榜單就超車許多前輩，第三名為，7個月間累積255萬人次遊客，擁則位居第四，吸引217萬人次特地上山前往，第五名則是淡水的好鄰居「」，相隔淡水河相望依舊有許多人搭船前往觀光。507萬6089人次417萬9011人次255萬1200人次217萬4917人次190萬3500人次事實上，新北市的「林口三井Outlet」自2016年開幕以來，就一直是是吸客力極強的商圈，該地也在2023年度就已經是新北市的最強景點，去年一整年吸引多達842萬人次到訪，而今年才計算到7月份，就已經快追上去年佳績。而且三井Outlet還沒使出殺手鐧，因為在今年11月14日，MITSUI OUTLET PARK林口二館將正式開幕，未來三井Outlet將有一、二館能逛，之間將有連通空橋串連， 而二館專櫃面積超過8千坪，目前將有增加約100家專櫃，包含UNIQLO、GU雙品牌串連，還有無印良品、HOLA家居，還有「饗食天堂」也都將進駐。實際查詢林口三井OutletGoogle評論，開幕至今8年多已經累積多達4.5萬則，仍維持4.2顆星的高水準好評。許多民眾也大讚現場品牌眾多，食物多樣性佳，可以說是新北人週末一日遊的最好去處。