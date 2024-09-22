田中將大發聲祝福周思齊！回憶2013年經典賽對決被安打：很不甘心

田中將大現身！中信兄弟今（22）日在台北大巨蛋為球星「周董」周思齊舉辦引退儀式，過程中充滿許多驚喜，日本強投田中將大也現「聲」祝福，回憶起2013年世界棒球經典賽（WBC）時，曾被周思齊擊出關鍵安打失分的瞬間，並坦言那一刻至今仍讓他感到不甘心。
周思齊曾棒打田中將大 引退賽獻聲
2013年WBC經典賽中華隊對戰日本隊，8局從田中將大手中敲出超前安打，將三壘彭政閔送回本壘，幫助中華隊以3：2超前，這一擊曾讓全台球迷激動不已，點燃中華隊勝利的希望，雖然最終中華隊輸球，但這一瞬間仍是台灣棒球迷心中難以忘懷的經典時刻，也是周思齊生涯最經典的打席之一。
在周思齊的引退儀式影片中，田中將大回憶起當年的對決，他說：「周思齊選手，20年的生涯辛苦了。2013年經典賽我仍記憶猶新，那個安打是比賽中的關鍵時刻，對我來說，至今仍然非常不甘心。」田中接著表示，儘管當時內心覺得遺憾，但他對周思齊的表現充滿敬佩，並祝福他在退役後繼續為棒球界貢獻。
未來周思齊將擔任亞洲棒球總會會長特別助理，持續為棒球奉獻心力，田中將大也獻上祝福，「我相信，周思齊選手將在退役後，為台灣、亞洲甚至全世界的棒球發展繼續努力，我也希望自己能像他一樣，我也會繼續努力。」
周思齊球員生涯多年下來，也拿下不少年度獎項，並曾於2012年靠著單季打擊率高達0.365，拿到個人中職首座MVP殊榮，並幫助中信兄弟含前身兄弟象，拿下3座總冠軍，也曾以外野手與指定打擊之姿4度獲頒最佳十人獎，並入選明星賽超過10次，人氣始終相當高，如今將迎來個人球員生涯最後一個賽季，也讓許多球迷感到不捨。
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2013年WBC經典賽中華隊對戰日本隊，8局從田中將大手中敲出超前安打，將三壘彭政閔送回本壘，幫助中華隊以3：2超前，這一擊曾讓全台球迷激動不已，點燃中華隊勝利的希望，雖然最終中華隊輸球，但這一瞬間仍是台灣棒球迷心中難以忘懷的經典時刻，也是周思齊生涯最經典的打席之一。
在周思齊的引退儀式影片中，田中將大回憶起當年的對決，他說：「周思齊選手，20年的生涯辛苦了。2013年經典賽我仍記憶猶新，那個安打是比賽中的關鍵時刻，對我來說，至今仍然非常不甘心。」田中接著表示，儘管當時內心覺得遺憾，但他對周思齊的表現充滿敬佩，並祝福他在退役後繼續為棒球界貢獻。
未來周思齊將擔任亞洲棒球總會會長特別助理，持續為棒球奉獻心力，田中將大也獻上祝福，「我相信，周思齊選手將在退役後，為台灣、亞洲甚至全世界的棒球發展繼續努力，我也希望自己能像他一樣，我也會繼續努力。」
周思齊球員生涯多年下來，也拿下不少年度獎項，並曾於2012年靠著單季打擊率高達0.365，拿到個人中職首座MVP殊榮，並幫助中信兄弟含前身兄弟象，拿下3座總冠軍，也曾以外野手與指定打擊之姿4度獲頒最佳十人獎，並入選明星賽超過10次，人氣始終相當高，如今將迎來個人球員生涯最後一個賽季，也讓許多球迷感到不捨。