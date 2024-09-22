必看！周思齊引退賽全紀錄　一文收藏英雄最後身影、滿滿圖片回憶

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▲周思齊賽後向全場球迷致意。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

▲周思齊引退儀式上繞場一周，並鞠躬向全場致意。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

▲周思齊賽後走到本壘後方跟後面的球迷們一起合照。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

▲周思齊引退賽第二次打擊打出一支一壘安打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

▲周思齊引退賽第二次打擊打出一支一壘安打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

▲周思齊引退賽第二次打擊打出一支一壘安打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

▲周思齊引退賽賽第二日，繼續以先發指定打擊上陣、打第一棒，擊出團隊首安，還驚喜登場守備。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

▲周思齊引退賽賽，他第一個打席發揮亞洲選球王美名選到四壞球保送上一壘。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

▲周思齊引退儀式獲贈辜仲諒送出名錶。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

▲周思齊引退儀式上繞場一周，並鞠躬向全場致意。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

▲周思齊引退儀式上繞場一周，並鞠躬向全場致意。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

中信兄弟球星周思齊引退儀式非常感人，本場比賽出現許多亮點，包周思齊引退賽連兩日湧入4萬名球迷入場，締造台灣體壇新紀錄；首日請來台灣天團五月天開唱，氣氛溫馨、感人；而第二日則有長達近1.5小時的引退儀式，包括三段影片，還有一代象至四代象的代表人物，一起獻上祝福。