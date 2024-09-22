必看！周思齊引退賽全紀錄　一文收藏英雄最後身影、滿滿圖片回憶

中信兄弟球星周思齊引退儀式非常感人，本場比賽出現許多亮點，包括周思齊睽違近3個月，再度於中職一軍敲安，9局上還加碼守備，並巡迴外野三個位置；而球團的用心，也讓周思齊引退儀式豎立台灣運動員的新標竿。
周思齊引退賽連兩日湧入4萬名球迷入場，締造台灣體壇新紀錄；首日請來台灣天團五月天開唱，氣氛溫馨、感人；而第二日則有長達近1.5小時的引退儀式，包括三段影片，還有一代象至四代象的代表人物，一起獻上祝福。
賽後周思齊先在場邊拍下紀念照，之後球團播放影片，隊友預先錄製的影片、祝福，時間彷彿進入時光機，回顧周思齊的生涯點滴。之後全場聚光燈照在周思齊身上，他重新站上打擊區，並在繞壘的同時，現場大螢幕也開始回顧周思齊的生涯紀錄，並把球棒放在球場上，象徵卸下20年的職業生涯。
現場儀式感人、溫馨，也讓周思齊忍不住落淚，不斷擦拭淚水。周思齊致詞時也特別感謝前備的照顧，同時也鼓勵年輕的球員，要努力練球，把兄弟精神傳下去。最後所有的教練、隊友和前隊友也依序獻花，有許多球員都難掩情緒，抱著周思齊哭。
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賽後周思齊先在場邊拍下紀念照，之後球團播放影片，隊友預先錄製的影片、祝福，時間彷彿進入時光機，回顧周思齊的生涯點滴。之後全場聚光燈照在周思齊身上，他重新站上打擊區，並在繞壘的同時，現場大螢幕也開始回顧周思齊的生涯紀錄，並把球棒放在球場上，象徵卸下20年的職業生涯。
現場儀式感人、溫馨，也讓周思齊忍不住落淚，不斷擦拭淚水。周思齊致詞時也特別感謝前備的照顧，同時也鼓勵年輕的球員，要努力練球，把兄弟精神傳下去。最後所有的教練、隊友和前隊友也依序獻花，有許多球員都難掩情緒，抱著周思齊哭。
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