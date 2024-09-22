溫馨！周思齊引退賽突然取消DH上場守備　外野巡迴、還連守三位置

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周思齊引退賽第二次打擊打出一支一壘安打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

▲周思齊引退賽第二次打擊打出一支一壘安打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

中信兄弟球星周思齊在今(22)日於台北大巨蛋引退賽第二戰，在第二打席敲出安打，終結安打荒。周思齊在引退賽連兩日擔任首棒DH，昨(21)日陷入4打數0安打的低潮，不過今手感回溫，首打席選到保送，第二打席在第2個球，擊出右外野平飛安打。而周思齊前一次在中華職棒一軍敲出安打，已經要追溯回6月23日，當時對上台鋼雄鷹，周思齊敲出二壘安打。