溫馨！周思齊引退賽突然取消DH上場守備　外野巡迴、還連守三位置

中信兄弟球星周思齊在今(22)日於台北大巨蛋引退賽第二戰，在第二打席敲出安打，終結安打荒。而兄弟也在9局上半讓周思齊上場守備，並在外野「巡迴」，讓他接受全場球迷的歡呼與鼓勵。
周思齊本場比賽擔任一棒指定打擊DH，不過9局上半，教練團讓他擔任左外野手，獲得滿場球迷歡呼，但之後還有「彩蛋」，1出局後，周思齊移防中外野，讓球迷又驚又喜，而兩出局後則再移防右外野，讓全場外野球迷都有機會更近距離欣賞周思齊的英姿。
周思齊在引退賽連兩日擔任首棒DH，昨(21)日陷入4打數0安打的低潮，不過今手感回溫，首打席選到保送，第二打席在第2個球，擊出右外野平飛安打。而周思齊前一次在中華職棒一軍敲出安打，已經要追溯回6月23日，當時對上台鋼雄鷹，周思齊敲出二壘安打。
本場比賽周思齊總計3打數1安打1保送，考量有可能是最後一支安打，周思齊敲安後，球團也立刻將球送回兄弟休息室，先收藏起來。
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周思齊在引退賽連兩日擔任首棒DH，昨(21)日陷入4打數0安打的低潮，不過今手感回溫，首打席選到保送，第二打席在第2個球，擊出右外野平飛安打。而周思齊前一次在中華職棒一軍敲出安打，已經要追溯回6月23日，當時對上台鋼雄鷹，周思齊敲出二壘安打。
本場比賽周思齊總計3打數1安打1保送，考量有可能是最後一支安打，周思齊敲安後，球團也立刻將球送回兄弟休息室，先收藏起來。