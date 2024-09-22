全台聚焦周思齊引退！中信兄弟1：5味全龍　下半季封王數字卡在M6

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中信兄弟在本週六、日舉辦周思齊引退儀式，今（22）日兄弟繼續在台北大巨蛋續戰味全龍，此戰周思齊4打數1安打，擊出睽違將近3個月的安打，也是兄弟團隊首安，但無奈打線遭龍隊洋投艾璞樂封鎖，牛棚投手也無法壓制龍隊，龍隊在7局靠著郭嚴文清壘長打，攻下4分大局奠定勝基，此戰3局上龍隊率先發動攻勢，張祐嘉保送上壘後，王順和掃出二壘安打，形成二、三壘有人，下一棒李凱威擊出內野滾地球遭刺殺，但送回三壘的張祐嘉，幫助龍隊先馳得點。受限於艾璞樂的壓制，前4局兄弟打線靜悄悄，直到5局下打線終於甦醒，曾頌恩、王威晨連續兩支二壘安打，兄弟將比數扳成1：1平手。鄭凱文主投6局被敲4安打失掉1分，7局上蔡齊哲接替登板，在兩出局後出現亂流，張祐嘉、王順和連續安打攻佔得點圈，此時兄弟更換投手，但魏碩成控球走鐘，先對李凱威丟出觸身球，接著又保送郭天信，免費奉送1分，隨後郭嚴文擊出清壘二壘安打，一棒打回3分，龍隊吃下4分大局奠定勝基，最終以5：1擊敗兄弟。周思齊引退賽一連兩日在大巨蛋舉行，經歷昨日4打數0安打，本場比賽周思齊繼續以先發DH上陣、打第一棒，首打席選到保送，第二打席擊出飛越一、二壘間上空的平飛一壘安打，周思齊也接受全場近4萬名球迷歡呼，第三打席敲出投手前滾地球出局，第四打席三振出局。除了打擊有安打演出外，9局上也驚喜上場守備，