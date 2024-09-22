周思齊引退賽超狂！大巨蛋連2天4萬滿場　2場合計8萬人寫中職紀錄

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中信兄弟本週六、日在台北大巨蛋舉辦「The Last Together 周思齊引退賽」，昨日邀請五月天賽後獻唱，創下中職史上首次4萬人滿場，寫下單場票房歷史新高。今日周思齊引退賽二部曲依舊吸引大批球迷進場，連續兩天達到4萬滿場，兩日合計8萬進場締造中職票房歷史紀錄。周思齊的引退賽門票銷售火熱。隨著五月天官宣21日攻蛋演出後，票房預售情況熱烈，連續兩天湧入4萬人，打破中職大巨蛋例行賽進場人數紀錄，創下大巨蛋棒球賽的歷史紀錄。1. 9月21日- 中信兄弟VS味全龍 觀眾人數：40,000人（周思齊引退）1. 9月22日- 中信兄弟VS味全龍 觀眾人數：40,000人（周思齊引退）3. 8月3日 - 中信兄弟VS富邦悍將 觀眾人數：34,506人4. 6月15日- 中信兄弟VS統一獅 觀眾人數：32,988人5. 6月1日- 味全龍VS中信兄弟 觀眾人數：29,688人6. 3月30日 - 味全龍VS樂天桃猿 觀眾人數：28,618人（開幕戰）7. 9月14日 - 味全龍VS中信兄弟 觀眾人數：28,176人8. 4月4日 - 中信兄弟VS台鋼雄鷹 觀眾人數：25,942人9. 8月4日 - 中信兄弟VS富邦悍將 觀眾人數：21,201人10. 7月27日- 富邦悍將VS台鋼雄鷹 觀眾人數：21,000人