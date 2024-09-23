用「信貸補房貸」缺口？老男人狂電小資女　違規使用當心央行追回

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▲信貸屬於無抵押借款，通常年齡越高、收入也越高，所以信用額度與條件就會比較好。（圖／台灣房屋提供）

▲央行此次打炒房特別強調，它項名目的貸款，不允許流入房市，一旦被查獲恐被追回。（圖／NOWnews資料照）

▲房貸之外的貸款，通常利率都較高，僅適合應急使用，應「借短不借長」。（圖／NOWnews資料照片）

央行祭出第七波信用管制，限貸令再度升級，購屋族鬧錢荒，不少人試圖「用信貸補房貸」缺口，根據聯徵中心信貸資料，利率最高者為30歲以下女性、8.9%，利率最低者為「60歲以上男性」、5.33%，顯示工作年資、金融往來經歷豐富者，申辦條件越好。據聯徵中心資料，今年4月，全台信貸人數共170萬人，總借款金額1.2兆，男性申貸占比58.4%、女性41.6%。進一步觀察借款人的利率，30歲以下小資族借信貸，利率最高，男性8.36%，女性8.9%，而隨著年齡增加，利率越低，其中以60歲以上男性5.33%。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，信貸屬於無擔保品債務，收入越高，信用額度和條件越好，一般來說，年齡較長的男性，社會經驗較豐富，償款能力較高，因此借款條件也較女性好；而初入社會的年輕人薪資偏低，也較少本薪以外的業外收入，因此風險偏高，借款額度利率都不如資深工作者。金融機構評估信貸額度的原則，通常是不可超過平均月收入的 22 倍，且總額度還包括信用卡、學貸或其他如信貸，舉例來說，如果薪水加獎金年收約60萬，平均月收入 5萬元，信貸額度最高不會超過 110萬元，且銀行還會合併考量房貸等負債金額，月負債比也得小於70%，總資產負債比小於60%，因此想要貸好貸滿的難度頗高。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，信用貸款為消費性貸款，與購屋的自用住宅貸款目的不同，因此信貸的資金本就不應投入房市。央行本次打炒房也特別強調，「另以其他名目，額外增加貸款金額」是不被允許的，所以就算是用定存單質借、增提擔保品等各種方式融資，這些資金通通不能錢進房市，倘若違規遭查獲，貸款恐怕將被追回。第一建經研究中心副理張菱育表示，近期剛要交屋的民眾，若因申貸寬限期被取消，或是因原本名下本來就有房，而少一成貸款，加上後續的裝潢花費，顯得資金窘迫，因此部分民眾會想藉由信貸週轉，但部分行庫提供所謂的低利率信貸方案，僅前期適用低利，中後期的利率仍偏高，因此想以信貸補資金缺口的購屋者，務必謹慎檢視各樣貸款方案。除了信貸或親友借款周轉之外，部分資金豐沛的大建商，可能會提出「公司貸」的額度，來補不足的成數，不過都只是短期應急之道，提醒近期購屋的民眾應重新核算財務分配，避免貸款不足影響交屋。