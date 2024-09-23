租金補貼當社宅！藍委批賴清德「偷換概念」　國土署：互不衝突

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李彥秀認為，租金補貼政策，只解決了表面問題，有讓房租越補越高之嫌，真正的居住正義遙遙無期。（圖／新北市城鄉局提供）

▲國土署強調，租金補貼與社宅政策互不衝突，「興建社宅」、「包租代管」各25萬戶目標，將全額達成。（示意圖／翻攝pixabay）

租金補貼政策行之有年，不過，今年租金補貼擴大至75萬戶，引起了藍營反彈，國民黨立委李彥秀今(23)日直批總統賴清德，為達成2032年百萬社宅目標而「偷換概念」，試圖用租金補貼補足應興建社宅之數量，租金補貼預算直逼興建社宅預算，沒幫助到弱勢還助漲房租，責管單位國土署則回應，「互不衝突！」將租金補貼納入社宅數量統計，其實並非賴清德所創，而是起源自蔡英文參選時的「8年20萬戶社宅」口號，蔡英文上任後，內政部發現社宅興建僅台北市、新北市較為積極，其它縣市龜速又牛步，隨後出現了「租金補貼數量計入社宅」一事，引起各界議論，前朝制度沿用至今。李彥秀表示，賴清德競選總統時，開出2032年「百萬社宅」支票，租金補貼50萬戶、包租代管25萬戶、興建社宅25萬戶，撐起「社宅」大餅，但今年8月則直接將原訂50萬戶社宅，直接擴大至75萬戶，等於全台8成租屋族皆享有補貼，看似減輕年輕人負擔，卻也出現「房租越補越高」質疑。她指出，2022~2025年度租金補貼約804億，已直逼國家住都中心興建社宅4年加總的工程款872億，而明年租金補貼再度加碼至335億、75萬戶，讓賴清德「8年百萬社宅」政見，偷換概念，將「租屋補貼」當成「社會住宅」，上任3個月就達標，再次創下世界奇蹟。李彥秀痛批，「發錢補貼是最廉價，也是最投機的公共政策，用錢解決表面問題，真正的居住正義卻遙遙無期，還加重政府財政負擔，加劇房價、房租攀升問題惡化！」國土署表示，中央住宅三大政策有「社宅、包租代管、租金補貼」，三者互不衝突，主要是提供民眾居住需求及生活方式的多元選擇。111年開辦的「300 億中央擴大租金補貼專案」截至今年8月，受理案件逾80萬戶，顯示不少年輕人、大學生、新婚家庭已實質受到中央居住政策的照顧，減輕約4~5成租屋族負擔。另外，租金補貼政策，亦有助改善「租屋黑市」情形，目前中央8月先後公布全國大專院校及各行政區租金統計資料，雖然尚未完整，但也是一步步向前行，打破以前長年裹足不前局勢。國土署最後強調，即使租金補貼擴大至75萬戶，但也不會妨礙「興建社宅」、「包租代管」各25萬戶目標，將如期、如數全額達成。