宋慧喬255億豪宅被公開！庭院挪1塊來蓋休息區　躺平素顏照也曝光

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▲▼宋慧喬的豪宅被朋友公開，她也大方上傳慵懶躺沙發的照片。（圖／宋慧喬IG）

▲宋慧喬有顏有身材還很有錢，24日將現身台北。（圖／宋慧喬IG）

宋慧喬將於明天在台亮相，所到之處都受到關注，昨（23）日還被好友曝光市值255億韓元的「超狂豪宅」，能擺下餐桌跟2座沙發的庭院，以及用木質打造的地板，富豪程度讓人嘖嘖稱奇。宋慧喬的朋友公開多張「宋慧喬的美麗房子」的照片，寫下：「美麗的夜晚，美麗的人們，美麗的空間」、「kyo1122（宋慧喬IG帳號）的美麗的家，非常適合這個秋天的天氣。」只見三五姐妹一同攤懶在沙發上，一邊吃著食物有說有笑，宋慧喬就在站遠處，把這溫馨的畫面默默拍下。除了遠觀照，宋慧喬綁著丸子頭、頂著素顏抱著愛犬躺在沙發上的畫面，也被好友公開於IG，宋慧喬開心轉發，同時加碼2張躺在自家庭院的照片，開心比出YA的手勢，心情十分愉悅。根據友人的文案，猜測畫面中的房子，應是宋慧喬的住處，庭院上有大片木質地板鋪蓋，以及木質天花板製成的遮蔽物，中間還能擺放沙發與桌子跟檯燈，只是豪宅一角就有如此大的面積，讓人好奇室內裝潢，是否如同室外一樣，氣質奢華。事實上，宋慧喬曾以195億韓元（約台幣5億元）買下首爾龍山區漢南洞的某建築物，根據韓媒指出，該房產在3年內上漲60億韓元，等於說該豪宅目前市值255億韓元（約台幣6.6億元）。宋慧喬將在明（24）日在台北舉辦記者會，這是她繼2017年受美妝品牌邀約登寶島後，相隔7年再為代言來台，而且她這次接下的代言還是「台灣品牌」，令人非常期待屆時台上的宋慧喬，會分享何種保養、變美的祕訣。宋慧喬國三時參加模特兒選拔大賽並拿下冠軍，成為品牌代言人並拍攝廣告，因為長相上鏡而收到電視台聯繫試鏡，進而展開演藝工作。早期的她什麼戲都拍，最搞笑的代表作為《順風婦產科》，後續才慢慢爬上女一，主演《藍色生死戀》、《All In 真愛賭注》，但真正讓宋慧喬走紅的，是跟Rain合演的浪漫喜劇《浪漫滿屋》、和玄彬主演的《他們的世界》、以及與宋仲基合作的《太陽的後裔》，而這3部作品「宋慧喬通通假戲真做」，只是Rain、玄彬都已成為過去式，宋仲基則是她的前夫。雖然拍完《太陽的後裔》後，宋慧喬仍有推出2部電視劇《男朋友》、《現正分手中》，但成績大不如前；她決定不再飾演光鮮亮麗的女主人公，在《黑暗榮耀》裡變身悲慘教師「文同珢」，成功開啟事業第二春，《黑暗榮耀》系列作品再讓宋慧喬名氣三級跳，代言、廣告接到手軟，她更憑此劇拿下生 日：1981年11月22日（42歲）身 高：161cm體 重：45kgMBTI：INFJ緋 聞：Rain、李炳憲、玄彬、宋仲基婚 姻：宋仲基（2017年結婚－2019年離婚）代表作：《順風婦產科》《藍色生死戀》《情定大飯店》《All In 真愛宣言》《浪漫滿屋》《他們的世界》《太陽的後裔》《黑暗榮耀1》《黑暗榮耀2》