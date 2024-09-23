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吳慷仁傳破天荒簽經紀約！還是大陸娛樂公司　導演：他一直想過去

記者楊穎軒／綜合報導

▲吳慷仁被爆料簽進大陸經紀公司，台灣導演發表看法，透露對方早有意去對岸發展。（圖／双喜）
▲吳慷仁被爆料簽進大陸經紀公司，台灣導演發表看法，透露對方早有意去對岸發展。（圖／双喜）
金馬影帝吳慷仁戲齡17年，其中長達8年沒有經紀人，談工作、議價和安排時間全由本人處理，不過昨（22）日小紅書盛傳他破例簽經紀公司，還是大陸的「壹心娛樂」，對此，影集《國際橋牌社》導演汪怡昕表示，之前就知道吳慷仁想去對岸發展，「不意外也很合理。」

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早知慷仁想去大陸發展　導演：不要踩母國就好

汪怡昕今天在臉書發文，評論吳慷仁疑似簽入大陸經紀公司旗下，「多年前接觸時，我就知道吳慷仁一直有想去中國發展的期待，不意外也很合理。在曾有力挺太陽花的背景下還能有這樣的機會，不容易，真心祝福。」

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▲吳慷仁傳出將和孫儷主演大陸懸疑劇《執迷》。（圖／NOWnews資料照）
不過話鋒一轉，汪怡昕直言：「我還是這麼認為，台灣藝人、演員去中國發展我都祝福。但拜託，往後千萬不要用踩自己母國的方式來向中國市場輸誠。畢竟，那是一個從不放棄侵略台灣的國度。」他說這是做爲一位台灣本土製作人的私心期待，「否則，那樣一個在台灣養成、支持長大的優秀演員就可惜了！」

貼文引來不少網友討論，「不意外的話就會出意外了」、「沒錯！哪裡有錢哪裡賺，完全支持，但不要背骨轉頭罵台灣就好」、「覺得輸誠是早晚的事」、「台灣養成，中國撿現成...簽了經紀約，就沒有不表態的自由了，慢走不送」、「發展無所謂，就是不要踩台灣」、「我是認為當簽下去以後，他的人生就不是他自己可以做主了！」

針對是否簽給大陸經紀公司，《NOWnews今日新聞》求證吳慷仁本人，暫時沒有得到回應。

▲汪怡昕對吳慷仁簽進大陸經紀公司的傳言發表看法。（圖／汪怡昕臉書）
▲汪怡昕對吳慷仁簽進大陸經紀公司的傳言發表看法。（圖／汪怡昕臉書）

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