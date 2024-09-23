金城武不姓金、伊能靜不姓伊！王中平本名粉絲看傻：更像是藝名

吳慷仁被爆簽約大陸經紀公司！粉絲崩潰大哭：放生了　黑歷史被挖

記者楊穎軒／綜合報導

▲吳慷仁盛傳和大陸經紀公司簽約，部分粉絲不能接受也無法理解。（圖／記者嚴俊強攝）
▲吳慷仁盛傳和大陸經紀公司簽約，部分粉絲不能接受也無法理解。（圖／記者嚴俊強攝）
金馬影帝吳慷仁入行16年不長不短，已經交出《一把青》、《我們與惡的距離》、《模仿犯》、《富都青年》等多部代表作，私下沒有明星架子，親民形象為人津津樂道，堪稱「零負評男神」，近日傳出他跟大陸經紀公司簽約，似乎有意耕耘對岸市場，不少粉絲難以接受，哭說：「之前還滿喜歡他的。」

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有網友昨（22）日在小紅書指出，吳慷仁疑似和大陸經紀公司「壹心娛樂」簽下經紀約，該公司旗下有春夏、李現、馬思純、宋佳、馬伊琍、王學圻等自家當紅演員，香港藝人有薛凱琪，台灣則有趙又廷及2022年加入的陳昊森，不過吳慷仁簽約的消息尚未經官方或本人證實，維基百科和百度的資料也還沒見到吳慷仁的名字。

▲吳慷仁被爆料加入大陸經紀公司「壹心娛樂」旗下。（圖／朱紅院微博）
▲吳慷仁被爆料加入大陸經紀公司「壹心娛樂」旗下，該公司1年多前簽下台灣新生代演員陳昊森。（圖／朱紅院微博）
儘管簽約大陸公司只是傳言，但Dcard、Threads已經出現一波討論，許多粉絲坦言對吳慷仁很失望，「到底為什麼非要去中國發展？真心不懂」、「吳慷仁立場從來不台派呀」、「吳慷仁是眷村小孩中國情不要感覺奇怪」、「之前奧運他狂發巴黎遊記但字字不提台灣選手就覺得有端倪」、「至少台灣其他男演員有多出一位台劇的演出機會了！」

演技變色龍前進對岸　傳首部陸劇搭檔孫儷

吳慷仁近年演藝觸角伸至國際，接拍馬來西亞《富都青年》、香港《但願人長久》等電影，以及還未問世的《寒戰前傳》，上個月微博瘋傳他將和孫儷主演首部大陸懸疑劇《執迷》，預計9月開拍，看似已經有進軍大陸影視圈的味道，另有人翻出吳慷仁曾經發表「我的老家是安徽」的言論，揶揄他是「安徽視帝」。

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▲吳慷仁傳出將和孫儷主演大陸懸疑劇《執迷》。（圖／NOWnews資料照）

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