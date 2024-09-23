朴信惠《來自地獄的法官》演反派崩壞！殺人捅刀不眨眼有夠恰北北

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▲出道21年的朴信惠首度演反派，在《來自地獄的法官》殺人不眨眼。（圖／Disney+）

▲▼朱斯提提亞（吳娜拉 飾，上圖）因為犯錯，被「地獄管理人」巴力（申成祿 飾）懲罰到人間「將10個壞蛋送到地獄」。（圖／Disney+）

▲▼劇中，朴信惠手腳俐落「殺死」張道河，將他送入地獄。（圖／Disney+）

韓劇《來自地獄的法官》正式開播，女主角朴信惠出道21年來「首演反派」，第2集直接拿著前往地獄「欣嫩子谷」的刀子，將罪犯又捅又砍，無情的朴信惠殺人濺血都未眨眼，成功扭轉她昔日只演出「醫生」、「記者」、「學生」等乖乖牌或是女神的形象，故事發展痛快人心！《來自地獄的法官》故事講述行事獨斷的法官姜光娜（朴信惠 飾），總是做出對被告有利的判決，所以飽受批評，然而大眾不知道的是，當下的姜光娜早已被惡魔附身，並奉命將10位毫無悔意的罪犯送往地獄。在任務看似一帆風順時，姜光娜遇見刑警韓多溫（金宰永 飾），兩人之間產生微妙情愫，姜光娜因此面臨「使命」與「愛情」兩難選擇。第一、二集中，「地獄的審判官」朱斯提提亞（吳娜拉 飾）把無辜死亡的法官姜光娜（朴信惠 飾）送到監獄，「地獄管理人」巴力（申成祿 飾）為了懲罰朱斯提提亞，要求她到人間，將10個該死的人送入地獄，她才能返回地獄，朱斯提提亞只好到人間附身在姜光娜身上，起死回生姜光娜身軀搭配惡魔的思緒，展開在人間的「除惡」任務。被姜光娜第一位送入地獄的，正是「恐怖情人」文情俊（張道河 飾），他家暴女友被送至警局，案件由姜光娜審理，沒想到姜光娜為了讓文情俊達到「去地獄的標準」，法庭上判決他只要繳罰鍰300萬元，成功出獄的文情俊，果然為了報復女友，再把另一半打到鼻青臉腫、走絕路上吊，甚至計畫殺掉女友父母，讓姜光娜逮到機會「進行地獄審判」。姜光娜先是讓文情俊體驗被情勒、家暴的經歷，再以殘忍的手段懲罰文情俊，文情俊手指、腳踝多處骨折、全身濺血，最後吃上姜光娜的一劍身亡，被送達「欣嫩子谷」地獄。而這一段「兇狠版朴信惠」的畫面，亦成功顛覆她過去的形象，進而發現朴信惠非常適合演反派。事實上，「姜光娜」並非一般定義上的反派，朴信惠曾解釋「壞人」可能是做壞事、在社會上犯下重大罪行，但「姜光娜」更多的是「基於惡魔的設定。」她說：「我覺得這個惡魔有很多頑皮的成分，會戲弄人，不會讓事情順利進展，而是把事情搞得更複雜，『姜光娜』更像是一個不在乎別人眼光、直白的角色，而非典型的反派。」超詳細《來自地獄的法官》選角、故事解說，可「」閱讀。類 型：奇幻、愛情語 言：韓語編 劇：趙伊秀導 演：朴鎮表集 數：14主 演：朴信惠（飾演：姜光娜）、金宰永（飾演：韓多溫）金吝勸（飾演：具萬道）、金雅英（飾演：李雅龍）播 出：2024年9月21日－2024年11月2日收 看：Disney+（每週五、六22：30上線）