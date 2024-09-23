央行打房見效？房貸排隊又變貴！「8月利率2.194%」創188個月新高

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▲銀行放款過度集中不動產，恐引發次貸危機，中國恆大集團事件，牽連房產、金融市場，就是最好的例子。（圖／美聯社／達志影像）

▲銀行在今年5、6月就已進入「錢荒」模式，開始自我管控，8月房貸「利率升、金額降」，恐與楊金龍控制無關。（圖／記者林柏年攝）

▲若房貸卡關，可嘗試其它機構申貸，但只能「避免違約」解燃眉之急，不可作長期規劃使用。（圖／NOWnews資料照）

銀行房貸水位拉警報，既要排隊、利率也變貴！據央行資料，五大銀8月房貸承作金額首度跌破千億，平均利率2.194%，創188個月、金融海嘯以來新高，與央行總裁楊金龍宣布第七波信用管制、房市限貸令加嚴有關嗎？事實上，只是顯示銀行資金吃緊，利用「升利率、降成數」以價制量方式奏效。所謂「房貸水位」係根據「銀行法」第72-2條規範上限為商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額總和之30%，國銀多以28%~28.5%作為警戒值。雖然銀行法以30%占比為準，但國內銀行內部多以28%~28.5%作為內部警戒值，一旦觸及警戒線，代表銀行放款過度集中不動產，導致金融系統性風險攀升，在不動產放貸占比高水位情況下，房市一旦翻轉，恐出現次貸風暴，危及全台灣經濟體系。房市在112年H2出現降溫跡象，財政部卻在112年8月推出「新青安貸」政策，一把火點燃房市，甚至出現全民瘋買房的情況，當時就不少產學專家提出警告，直至今年5、6月，市場已傳出「房貸排隊潮」、「房貸水位急速攀升」等消息，但點火的財政部、有能力制止的央行，仍未有實質動作。直至今年Q3央行理監事會(9月19日)，央行才祭出第七波信用管制，總裁楊金龍宣布，除名下無屋者，其他購屋族一律房貸緊縮，20日生效，換句話說，符合新青安貸申貸資格的族群，依舊未受管制。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，其實央行無論找國銀喝咖啡，房貸占比過高、鬧錢荒，銀行內部調控機制早已啟動，排隊、「升利率、降成數」作法已是常態，部分首購2.6%起、網銀2.385%起。他指出，目前央行祭出第七波信用管制，其實對於眼下已簽約，急等核貸的客戶結果大同小異，如果有急用，不妨轉向「壽險、郵局、農漁會」等嘗試，若真不行，可考慮背後有銀行影子的三大融資公司「和潤、中租、裕融」，但要留意，融資公司利率偏高，只能「避免違約」解燃眉之急，不可作為長期理財規劃使用。