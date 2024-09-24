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大谷翔平太會盜壘！連電玩「野球魂2024-2025」都要被迫提升能力

記者吳政紘/綜合報導

▲大谷翔平的盜壘能力上升，連電玩「野球魂2024-2025」都被迫要修改能力值。（圖／KONAMI)
▲大谷翔平的盜壘能力上升，連電玩「野球魂2024-2025」都被迫要修改能力值。（圖／KONAMI)
大谷翔平太會盜壘！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今年球季大爆發，專心擔任打者，結果完成50轟50盜的大紀錄，現在還有53轟55盜的成績，持續上看單季「60轟60盜」的成就，而大谷翔平真的太會盜壘，連棒球遊戲都要為他修改數據，根據日本媒體報導，全新電玩遊戲《職棒野球魂2024-2025》，原本數據中大谷的盜壘能力是C，但是經過這幾場大谷「狂盜」的演出後，製作公司KONAMI決定幫他提昇到「A」，這對現役球員來說，是十分難見到的狀況。

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KONAMI公司專注在研發棒球相關遊戲，如：「實況野球」系列，加上「職棒野球魂」等，並且慢慢重視台灣市場，還有中文的介面等，而這次新作品《職棒野球魂2024-2025》，預計在10月17日正式發售，球迷購買，還可以拿到大谷翔平、郭泰源、李大浩等OB球員的「早鳥特典」，可以實際使用這些傳奇球星。

大谷翔平在大聯盟擁有不少打者紀錄，其中連續5場盜壘成功，也是日本球員紀錄，本季已經有12次盜壘出現，現在55盜壘，只差2001年鈴木一朗的單季56次盜壘只有1次紀錄，幾乎可以說是肯定達標。

此外，大谷全壘打也是相當可怕，單季53轟以外，「50轟50盜」的紀錄，也是美日史上第一次，這也讓遊戲大廠KONAMI不得不修改能力值。

KONAMI的遊戲能力值，向來以嚴格著稱，像是大谷在之前「實況野球」的跑壘能力只有到B（78），打擊POWER為S(95)，這已經是遊戲設定最高數據，但實際上大谷還是比電玩更恐怖。

原本大谷的電玩能力值，盜壘是C，不過KONAMI看到最近大谷盜壘表現太兇猛，決定首度在上市前先做調整為A，以符合現況，也是大谷另一樣「紀錄」誕生。

而大谷擔任投手的能力部分，雖然控球還是差強人意的E之外，他的變化球有「掃球」(Sweeper)，跟其他投手的「掃球」有點不太一樣。

▲KONAMI看到最近大谷盜壘表現太兇猛，決定首度在上市前先做調整為A，以符合現況，也是大谷另一樣「紀錄」誕生。（圖／KONAMI)
▲KONAMI看到最近大谷盜壘表現太兇猛，決定首度在上市前先做調整為A，以符合現況，也是大谷另一樣「紀錄」誕生。（圖／KONAMI)

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