大谷翔平太會盜壘！連電玩「野球魂2024-2025」都要被迫提升能力

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▲KONAMI看到最近大谷盜壘表現太兇猛，決定首度在上市前先做調整為A，以符合現況，也是大谷另一樣「紀錄」誕生。（圖／KONAMI)

大谷翔平太會盜壘！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今年球季大爆發，專心擔任打者，結果完成50轟50盜的大紀錄，現在還有53轟55盜的成績，持續上看單季「60轟60盜」的成就KONAMI公司專注在研發棒球相關遊戲，如：「實況野球」系列，加上「職棒野球魂」等，並且慢慢重視台灣市場，還有中文的介面等，而這次新作品原本大谷的電玩能力值，盜壘是C，不過KONAMI看到最近大谷盜壘表現太兇猛，決定首度在上市前先做調整為A，以符合現況，也是大谷另一樣「紀錄」誕生。而大谷擔任投手的能力部分，雖然控球還是差強人意的E之外，他的變化球有「掃球」(Sweeper)，跟其他投手的「掃球」有點不太一樣。