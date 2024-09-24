大谷翔平已終結MVP之爭！美媒：他是棒球史上沒出現過的全能打者

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自從大谷翔平在9月10日對戰邁阿密馬林魚隊的比賽中創造了「50轟50盜」的大聯盟歷史紀錄以來，他的勢頭有增無減。最近4場比賽大谷可說是用數據完全打服了質疑者，多名美國媒體認為MVP之爭已經結束了，《洛杉磯時報》更認為大谷是MLB史上不曾出現過的「全能打擊者」，給予指定打擊（DH）位置全新想像。自從那場6支6、3發全壘打、10分打點、2次盜壘的「傳奇比賽」後，大谷翔平在過去的4場比賽中，打擊率達到了7成78（18打數14安打）、敲出5支全壘打、打回13分打點、跑出6次盜壘，上壘率為8成，常打率1.722、OPS 2.522。大谷翔平目前的打擊率為3成01，如果能維持到季末，他將成為日本第一位打出「30轟、30盜、3成打擊率」成績的球員。他在這不斷破紀錄的一季，無論是話題性還是實質貢獻都無可挑剔，國聯MVP之爭似乎已經結束了。《今日美國》記者Bob Nightengale提到了大谷和Francisco Lindor之間關於MVP之爭時表示，「國家聯盟MVP的辯論轉眼間就結束了，大谷翔平將第3次獲得MVP獎。」Lindor本季的表現也值得獲選MVP，而且此前也一直有很多青睞者認為其在防守端他更有貢獻——這也是為什麼指定打擊更難獲選為MVP球員的原因。但是Lindor在9月14日因背傷缺陣對費城人隊的比賽後，9月15只打了一個打席被換掉，之後就一直缺席至今，也影響到了MVP評選。而在這一段時間，大谷翔平的表現絕佳，美國棒球專業網站Baseball Reference顯示，大谷翔平在擊球、跑壘、防守和投球貢獻度的綜合評估數據「WAR」值上排名第一，Lindor則以6.6分排名第3。大谷也以8.0的評分在美國數據網站Fan Graphs上排名第一。 Lindor則以7.4分大排名第2。洛杉磯當地報紙《洛杉磯時報》的記者Bill Plaschke 宣稱，「如果大谷不能被選為MVP，那評選MVP的標準是什麼？過去，投票記者不青睞於只能打擊的DH球員，但大谷完成了棒球歷史上從未完成、或永遠無法完成的事情。他通過將非凡的力量與快速衝刺的運動技能融合再一起，創造了一個棒球界從未存在過的全能打擊者類型。」