大谷翔平追逐松井秀喜和鈴木一朗紀錄　挑戰40二壘安打和56次盜壘

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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平本季追逐「50轟50盜」的歷史偉業，受到大篇幅報導，在2024賽季的最後階段，他還有機會挑戰其他紀錄，美國媒體近期一直在挑論他是否有機會挑戰「400壘打數」大關，若成功這將是自傳奇強打Sammy Sosa等4名球員在2001年達到這一數字以來，首次有人能達成。另外他還有機會打破松井秀喜的二壘安打紀錄和鈴木一朗的盜壘紀錄，今年對他、對MLB、對棒球來說是「歷史性的一年」。根據統計，松井秀喜是唯一一位在大聯盟中多次擊出40支二壘安打的日本選手，2005年，他敲出單季45支二壘安打的紀錄，2003年敲出42支排第二。大谷翔平本季敲出34支二壘安打，在2022年則敲出30支二壘安打，要追逐前輩的腳步，達成單季40支二壘安打里程碑，並不容易。而另一項紀錄對他來說比較容易一些，目前他距離鈴木一朗保持的單季56 次盜壘僅差1次，應該是有機會追平、甚至超越。大谷翔平本季跑回128分，打回123分打點，兩項數據目前都已經是日本球員紀錄。MLB官方在發表本季例行賽最後階段看點的文章時，其中提到了「大谷翔平或Aaron Judge能否達到400壘打數？」壘打數在棒球統計中是指一名球員安打獲得的進壘數。「不管你信不信，大谷正在努力創造更多的歷史。」該文如此寫道，自從Sammy Sosa（425壘打數）、Luis Gonzalez（419）、Barry Bonds（411）和Todd Helton（402）在2001年單季突破400壘打數以來，已經過去23年了，在這期間沒有人能夠在觸及這道門檻。目前大谷翔平本季已有391的壘打數，他被預計以目前的速度，在賽季結束時將達到406 壘打數。Judge此數字在大聯盟中排名第2，他壘打數為379，賽季結束時預計達到394。2021年以來，很接近400壘打數的成績有：2023年的勇士強打Ronald Acuna的383、2022年Aaron Judge的391和2021年Vladimir Guerrero的363。自1960年以來，僅有8次達到了400壘打數的紀錄。為了實現這一目標，高打擊率和出色的長打能力至關重要。