為何超夯？肯德基在越南市占率是麥當勞兩倍　成速食業霸主

越南麥當勞指標性店面在近期關閉，在越南的經營也不如預期，並稱原因是租金和菜單對當地人來說太貴。然而肯德基卻能在越南耕耘27年，分店超過137間店，成為當地速食業者的霸主。同樣是外國速食業者，越南肯德基成功秘訣是什麼？
據悉，越南麥當勞2014年進軍越南時，曾誇下海口10年內要開超過100家分店，但10年過去如今全越南僅有36家，位於胡志明市的指標性分店甚至在近幾日倒閉；而越南肯德基卻在越南大豐收，1997年進軍越南後，不但開設超過137家，還穩坐越南消費者最喜愛的速食店第一名。
根據越南民間調查指出，最受越南民眾歡迎的4個速食品牌依序為肯德基（KFC）、Jollibee、Lotteria、麥當勞。肯德基受歡迎的程度是麥當勞的2倍，59.2%的受訪者選擇吃肯德基，29.5%的人選擇吃麥當勞。
西貢著名的市場研究公司Q＆Me曾對數千人進行了調查，發生肯德基取得壓倒性的勝利，受訪者指出偏好肯德基的原因為食物美味、各連鎖店的位置便利和菜單非常多元化。
事實上越南肯德基為當地設計眾多在地化餐點，例如推出「素食系列套餐」；深知越南咖啡出名，還推出「越南咖啡冰淇淋佐咖啡凍；有時也會推出季節性菜單例如炸雞肉飯或河粉口味菜色。
另外，從餐點價格來看，越南麥當勞和漢堡王（Burger King）售價最高，肯德基、Jollibee、Lotteria的價格親民而且菜單豐富，還經常根據越南人的口味調整，因此肯德基經營27年依然能穩坐消費者最喜愛的速食店第一名。
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根據越南民間調查指出，最受越南民眾歡迎的4個速食品牌依序為肯德基（KFC）、Jollibee、Lotteria、麥當勞。肯德基受歡迎的程度是麥當勞的2倍，59.2%的受訪者選擇吃肯德基，29.5%的人選擇吃麥當勞。
西貢著名的市場研究公司Q＆Me曾對數千人進行了調查，發生肯德基取得壓倒性的勝利，受訪者指出偏好肯德基的原因為食物美味、各連鎖店的位置便利和菜單非常多元化。
事實上越南肯德基為當地設計眾多在地化餐點，例如推出「素食系列套餐」；深知越南咖啡出名，還推出「越南咖啡冰淇淋佐咖啡凍；有時也會推出季節性菜單例如炸雞肉飯或河粉口味菜色。
另外，從餐點價格來看，越南麥當勞和漢堡王（Burger King）售價最高，肯德基、Jollibee、Lotteria的價格親民而且菜單豐富，還經常根據越南人的口味調整，因此肯德基經營27年依然能穩坐消費者最喜愛的速食店第一名。