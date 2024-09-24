陽明交大助逾百長者增進體能、社交、營養　還將推高齡教育新計畫

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▲陽明交大護理系教授童恒新合作中台灣藥局，當地推動高齡健康促進計畫。（圖／惠生大藥局提供）

▲專以陽明交通大學校友、退休教職員作為對象的「貢學院」9月開學。（圖／陽明交通大學提供）

陽明交通大學護理系主任童恒新攜手惠生大藥局，最近在彰化縣、雲林縣開展智慧型健康促進計畫，針對112名高齡長者進行體能訓練、社交互動、營養指導，另在秋天也將推出古代科舉貢試為名的「貢學院」，配合已有的「樂齡大學」、「銀髮健身俱樂部」，形成高齡教育社會責任的鐵三角。陽明交大表示，護理系主任童恒新在彰化縣北斗鎮、雲林縣虎尾鎮、斗南鎮等地，合作惠生大藥局開展健康促進計畫，共有112名高齡長者接受體能訓練、社交互動、營養指導，結果顯示長者的身體質量指數（BMI）、生活品質指標、核心肌群都有顯著提升的情況。陽明交大指出，體能訓練特別引進專人工智慧運動器材，內容涵蓋運動前暖身、有氧運動、肌肉強化訓練與平衡訓練，器材的特色在於模組化設計可以靈活根據不同的需求進行配置，而且支持簡單、直觀的使用界面，避免過於複雜的操作等優點，特別適合中老年人。至於社交活動，陽明交大說明，智慧型健康促進計畫也在社區據點每週舉辦1次化妝、看繪本、美術課、桌遊等至少120分鐘的活動，是讓長者面對面交流同時又能靈活大腦，經評估後除了穩定體脂肪百分比、內臟脂肪，並且增加肌肉量與力量，特別是在第24週與第36週，明顯提升上肢與核心肌肉力量，第12週後也顯著改善下肢肌肉力量，整體而言他們均有增強肌肉耐力、運動協調性與穩定性。童恒新表示，智慧型健康促進計畫不僅強調單一的體能訓練，涵蓋體能、社交互動、營養指導等多個面向，形成一個綜合性的健康促進方案，這個成功的經驗對於社區健康支援系統而言有著重大貢獻，團隊未來也將持續探索創新合作機會，確保中老年人能夠享受更健康、滿足的生活。除了智慧型健康促進計畫，陽明交大今年秋天也將合作台積電，推出古代科舉貢試為名的「貢學院」實驗計畫，配合已有的「樂齡大學」、「銀髮健身俱樂部」，形成高齡教育社會責任的鐵三角。社會責任推展辦公室執行長溫瓌岸表示，「貢學院」強調回歸校園，是讓校園鐘聲帶來規律生活，也使身懷深厚學識與經歷的長輩走進年輕人的教室，貢獻分享人生智慧，並且接受作業考試挑戰，擦亮寶刀、檢視當前後輩的潛力。不僅如此，「貢學院」教室則有智腦課程，以及投資理財、養生保健、AI（人工智慧）分享與語文課程，更有結合台灣半導體製造科技感測與醫生指導的科技檢測。主導「貢學院」實驗計畫的健康長壽與老化科學研究中心主任陳亮恭表示，透過台積電與竹科產學訓協會的協助之下，期望陪伴高齡長者度過具有意義的生活，也讓他們持續參與社會貢獻智慧與經驗，成為學校跨出改變台灣人群高齡趨勢軌跡的重要一步。