獨／央行重手打房！楊金龍三句話不能說？章定煊指：已舉步維艱

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▲章定煊指出，楊金龍不能提到「房價不能跌、次貸風暴、新青安貸還在燒」三句話，有苦難言。（圖／記者林柏年攝）

▲財政部的新青安政策，是第七波信用管制「房貸排序第一位」，恐淪管制破口，導致政策破功。（圖／NOWnews資料照）

▲章定煊表示，央行應當是希望房市交易量冷靜幾個月，但如果失敗，第八波信用管制就會降臨。（圖／記者陳韋帆攝）

央行第三季理監事會祭出第七波信用管制，被部分媒體稱「史上最重打炒房」，不少購屋族哀號遍野，這一次央行出手真的很重嗎？學者章定煊接受《NOWnews》訪問指出，「因為央行有三件事情不能說，楊金龍有苦難言，所以出手勢必不重，但如果房市持續高溫，第四季理監事會恐會有第八波信用管制。」央行祭出第七波信用管制，一、名下有屋者，第1戶房貸無寬限期；二、第二戶限貸令降至5成，全國皆準；三、法人、自然人豪宅限貸令，第3戶以上最高4成；四、建商餘屋貸款最高3成。另，存準率提升1碼。學者章定煊表示，去年總統大選的產物、財政部推出的「新青安」，把房貸水位迅速拉滿，金融系統性風險極高，楊金龍可說是有苦難言，一旦房市翻轉，只要跌超過2成，就會出現次貸風暴，引爆金融危機，這一次打炒房，有三句話他不能說、說不得。第一件事、房價不能跌，財政部推出新青安貸時，恐怕沒有問過央行「房貸水位」一事，結果「價量具增」，而房貸水位也迅速拉警報，一旦房市翻轉，下跌逾2成，恐爆次貸危機。但是，「房價不能跌」這句話有違居住正義口號，當然不能說。第二件事、金融風暴，金融風暴其實就是次貸危機的隱憂，這件事情從別人嘴裡說可以，但央行只能說「系統性風險攀升」，因為一旦證實確實有「次貸風暴」隱憂，就容易引起恐慌，所以無論是次貸危機或金融風暴隱憂，都不能從他嘴裡說出口。第三件事、財政部新青安貸還在燒，新青安貸預計2026年7月31日終止，房貸水位目前有三個加壓點，一、預售屋交屋潮陸續降臨；二、之前新青安塞車的房貸排隊潮還未舒緩；三、新青安財政部沒喊卡，新申辦案件仍會進件。章定煊分析，央行不希望將市場擊垮，是希望「量縮價增」或「量縮價不跌」，最怕「量增價跌」，一旦擊垮市場信心，就有可能引爆次貸風暴，所以都採溫水主青蛙的方式，上一次央行信用管制限縮，明顯已經破功，所以才有第七波信用管制。這一次限縮第二、三戶貸款成數，但就怕多屋族口袋夠深不在乎；名下無屋者不受管制，但礙於財政部新青安貸後年才會下架的情況下，對名下無屋者大開方便之門，尤其是新青安族，就怕投資客拚命丟，新青安族就拚命接盤，第七波信用管制就會破功。章定煊指出，央行應當是希望房市交易量冷靜幾個月，甚至半年，存款持續增加後，房貸水位就會下降，但新青安貸優先放貸一事，央行不可能幫財政部承認錯誤，財政部政策當初公布至2026年7月31日，也不可能提早結束，導致破口出現。財政部新青安貸政策「沒有限額、限制身分」，導致火燒央行，央行主要工作並非控管房價，而是控管銀行問題，避免台灣淪落到跟中國恆大地產事件一樣，演變成次貸風暴，新青安政策，讓央行舉步維艱。最後，他說，如果新青安族在這一波瘋狂接盤，導致交易量始終無法降下，房貸水位就會居高不下，第四季理監事會時，就會見到第八波信用管制降臨。