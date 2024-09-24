金秀賢被爆婚變！YG證實「5年婚姻結束了」：已完成離婚程序

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▲金秀賢在2019年結婚，當時她曾分享在婚禮上落淚的溫馨照片。（圖／claudiashkim IG）

南韓女演員金秀賢和人氣男神金秀賢撞名，多次引發討論。而她因曾演出好萊塢電影《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《怪獸與葛林戴華德的罪行》等，在國際具有知名度，昨（23）日卻爆出離婚消息；金秀賢經紀公司YG證實，她和企業家老公車敏根已完成離婚協議程序，結束5年婚姻，不過聲明未公開兩人婚變的真實主因。39歲女星金秀賢2019年公開戀情才4個月，就宣布要嫁給企業家車敏根，兩人當時愛的高調，在首爾新羅酒店舉行盛大婚宴，婚後也在隔年生下女兒，不過5年婚姻仍是破裂。經紀公司YG娛樂在23日發出聲明回應，「目前秀賢小姐經過慎重的討論後，決定結束婚姻，並已順利完成協議離婚程序。」強調兩人雖決定分開但仍互相支持彼此，希望大家不要惡意造謠，婚變主因並未公開。金秀賢的前夫車敏根（英文名：Matt Shampine）背景不簡單，曾擔任全球共享辦公服務公司WeWork的亞太區總監兼韓國代表，目前是地產中介服務平台「Dong Nae」的CEO，算是年輕有為的企業家代表。翻看車敏根IG，幾乎都是女兒的照片，可見應是相當寵女的爸爸。金秀賢在2015年於電影《復仇者聯盟2：奧創紀元》飾演趙海倫，後又在2018年電影《怪獸與葛林戴華德的罪行》飾演娜吉妮，蛇精扮相讓人印象深刻。去年金秀賢也有參與Netflix影集《京城怪物》，飾演掌管京城一帶的女主人，石川的妻子「前田雪子」，是韓國少數能進軍好萊塢的實力派女演員。