《京城怪物》金秀賢是誰？模特兒冠軍出身、演過《復仇者聯盟2》

39歲韓國女星金秀賢2019年嫁給企業家車民根，然而婚姻僅維持5年，今（24）日傳出離婚的消息，震驚外界。她所屬公司YG娛樂隨後證實兩人已經完成離婚手續。曾是模特兒冠軍出身的她，過去發展重心多在好萊塢，曾演出過《復仇者聯盟2》，韓國演藝圈積極發展，去年她和朴敘俊、韓韶禧合作《京城怪物》，今年則在《雖然不是英雄》演出張基龍的姊姊。
曾因撞名改藝名 出演過《復仇者聯盟2》
1985年生的金秀賢，身兼演員、模特兒，在2005年時曾在韓中超模大賽上獲得冠軍。出道初期以藝名尤利兒活動，之後原本改回使用本名金秀賢，然而因為跟男演員金秀賢同名，因此改為使用「秀賢」兩個字當作藝名。
在韓國演過《遊戲女王》、《逃亡者Plan.B》、《七級公務員》等韓劇，2014年她進軍美國，在40多名韓國女演員的競爭之下，成功通過試鏡參演好萊塢電影《復仇者聯盟2》，之後還陸續出演《黑塔》、《怪獸與葛林戴華德的罪行》等電影，在國際間享有一定知名度。
《京城怪物》詮釋雙面日本人 合作張基龍破格演胖子
之後她從好萊塢紅回韓國，在去年底開播的《京城怪物》中，金秀賢飾演日本人「前田雪子」，在劇中有著雙面神祕魅力，為了更好的詮釋角色，她還為此學了舊式日語。今年她在劇集《雖然不是英雄》中飾演張基龍的姊姊「福動熙」，是個原本有著飛行超能力，卻因為暴飲暴食變胖，導致飛不動的角色，金秀賢換上增肥造型，雖然是破格挑戰，依然看得出美貌！
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1985年生的金秀賢，身兼演員、模特兒，在2005年時曾在韓中超模大賽上獲得冠軍。出道初期以藝名尤利兒活動，之後原本改回使用本名金秀賢，然而因為跟男演員金秀賢同名，因此改為使用「秀賢」兩個字當作藝名。
在韓國演過《遊戲女王》、《逃亡者Plan.B》、《七級公務員》等韓劇，2014年她進軍美國，在40多名韓國女演員的競爭之下，成功通過試鏡參演好萊塢電影《復仇者聯盟2》，之後還陸續出演《黑塔》、《怪獸與葛林戴華德的罪行》等電影，在國際間享有一定知名度。
《京城怪物》詮釋雙面日本人 合作張基龍破格演胖子
之後她從好萊塢紅回韓國，在去年底開播的《京城怪物》中，金秀賢飾演日本人「前田雪子」，在劇中有著雙面神祕魅力，為了更好的詮釋角色，她還為此學了舊式日語。今年她在劇集《雖然不是英雄》中飾演張基龍的姊姊「福動熙」，是個原本有著飛行超能力，卻因為暴飲暴食變胖，導致飛不動的角色，金秀賢換上增肥造型，雖然是破格挑戰，依然看得出美貌！