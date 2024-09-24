央行第7波限貸令！7縣市交屋潮「5.6萬人躺槍」　房市恐進休眠期

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲據591統計，六都及新竹縣市預售屋，共約5.6萬戶今年下半交屋，恐成打房受害者。（圖／591新建案提供）

▲交屋量最大10大行政區，「台中、桃園、新北」全部包辦，大多為重劃、軌道話題區域。（圖／591新建案提供）

▲591房屋交易網表示，在央行打房衝擊下，今年下半至明年，整體房市恐進入休眠期。（示意圖與本文無關／記者陳韋帆攝）

房貸水位拉警報，央行祭出第7波信用管制，「限貸令」再升級！除了「名下無屋首購」，其他交屋族全部中槍！其中，六都及新竹縣市，2~4年前購買預售屋的交屋族，今年下半年預計約5.7萬戶，換句話說，有5.7萬人，將受到此波房貸排隊潮及信用管制重大衝擊。央行祭出第七波信用管制，一、名下有屋者，第1戶房貸無寬限期；二、第二戶限貸令降至5成，全國皆準；三、法人、自然人豪宅限貸令，第3戶以上最高4成；四、建商餘屋貸款最高3成。另，存準率調升1碼。據591新建案統計，六都及新竹縣市，今年下半年交屋共約5.6萬戶，交屋量最大前十大行政區，依序為台中北屯3,048戶、台中梧棲2,676戶、新北淡水2,451、台中西屯2,342戶、桃園中壢2,330戶、台中太平2,118戶、桃園桃園1,618戶、新北三重1,567戶、桃園大園1,507戶、桃園八德1,230戶。央行此次管制，名下無屋者擁有「寬限期、優先房貸排序第一位」，幾乎是幫新青安族量身訂製，此次交屋如果非新青安族，交屋時，如果非全現金購屋，恐怕只能等待房貸排隊，或建商願意以「建商貸」方式借款，才有辦法順利交屋。據591新建案資料，今年下半年交屋量最大行政區，台中上榜4個，包括「北屯、梧棲、太平、西屯」；桃園上榜4個，「中壢、桃園、大園、八德」；新北上榜2個，「淡水、三重」。591新建案指出，這些行政區皆擁有重劃區，且多數具交通利多，近5年吸引不少購屋族購屋，台中主要集中高鐵、台中港特區等戰區、捷運藍線話題加持，成為全台交屋潮最龐大縣市；桃園則挾吸引雙北輕移民、高鐵話題下，青埔、大園等區形成大量交屋潮；新北市淡水則主要受惠淡江大橋、淡北道路議題。特別值得一提的是，三重近年在茂德強推「都廳大院」下，二重買氣熱絡，另還有仁義等重劃區推升，成為新北市買盤最熱絡區域之一。591房屋交易網指出，這次央行招招直取要害，鐵了心要掐熄房市氣焰，可預期接下來第4季乃至於明年市況，無論是預售、新成屋及中古屋市場，價量恐怕都將進入震盪、甚至休眠期。而對於完工高峰期的地區，在面臨海量申貸需求下，此時若無銀行整批性的分戶貸款支撐，恐讓買方難過錢關，尤其在市場持續收緊資金之際，建議買方應提高自備款因應，若以房價1千萬元為例，當貸款成數調降1成，買方就須於短期內再湊出百萬元才能順利度過危機，否則嚴重恐將面臨斷頭風險。