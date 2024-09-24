3200萬飛了！大谷翔平50轟球被硬生生搶走　18歲少年老爸不爽開罵

大谷翔平50轟球被搶走！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日本棒球巨星大谷翔平，20日單場三轟大爆發，還轟出本季第50轟，達成史上首位單季「50轟50盜」紀錄，這顆50轟球預估價格可達100萬美元(約3200萬台幣)，而一名18歲少年原本已掌握到這球，結果卻被黑衣男搶走。根據美國媒體《洛杉磯時報》報導，這名與大谷翔平第50轟球失之交臂的少年是18歲的Max Matus，他和爸爸一起到球場慶祝18歲生日。父親Greg Matus也不滿：「我們對現在沒有接住那個球感到非常失望，但場面一片混亂，人們跳過桌子，摔倒在彼此身上，我很高興我的兒子沒有受傷。」。
差點就受傷 大谷開轟魔力驚人
從影片中可以看到，大谷翔平第50轟掉在觀眾席時，引起眾人衝上去瘋搶，原本一名穿紅色馬林魚球隊的少年已掌握到這球，但卻被旁邊的黑衣男狠狠搶走，這年少年當場還飆罵了一句髒話。
周圍的球迷蜂擁而上，都擠在地上想要搶球，甚至有球迷的手被椅子壓住也不放棄，可見大谷的這一球真的有魔力，因為這顆球價值高達100萬美元以上，等於可以買一棟房子，也難怪這些球迷都想搶。
根據美國媒體《洛杉磯時報》報導，這名與大谷翔平第50轟球失之交臂的少年是18歲的Max Matus，他和爸爸一起到球場慶祝18歲生日。父親Greg Matus也不滿：「我們對現在沒有接住那個球感到非常失望，但場面一片混亂，人們跳過桌子，摔倒在彼此身上，這是一個偉大的歷史時刻，但我很高興我的兒子沒有受傷。」。
Greg表示，事後大家都在討論這個球價值數百萬美元，但他認為，Max Matus只是一個「試圖在比賽中接到球的孩子，在這顆球被黑衣男搶走後，道奇球團一度向他開價30萬美元（約新台幣960萬）收購，不過根據拍賣公司「SCP Auctions」預估，這顆球的價值可能超過300萬美元（約9603萬）。
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從影片中可以看到，大谷翔平第50轟掉在觀眾席時，引起眾人衝上去瘋搶，原本一名穿紅色馬林魚球隊的少年已掌握到這球，但卻被旁邊的黑衣男狠狠搶走，這年少年當場還飆罵了一句髒話。
周圍的球迷蜂擁而上，都擠在地上想要搶球，甚至有球迷的手被椅子壓住也不放棄，可見大谷的這一球真的有魔力，因為這顆球價值高達100萬美元以上，等於可以買一棟房子，也難怪這些球迷都想搶。
根據美國媒體《洛杉磯時報》報導，這名與大谷翔平第50轟球失之交臂的少年是18歲的Max Matus，他和爸爸一起到球場慶祝18歲生日。父親Greg Matus也不滿：「我們對現在沒有接住那個球感到非常失望，但場面一片混亂，人們跳過桌子，摔倒在彼此身上，這是一個偉大的歷史時刻，但我很高興我的兒子沒有受傷。」。
Greg表示，事後大家都在討論這個球價值數百萬美元，但他認為，Max Matus只是一個「試圖在比賽中接到球的孩子，在這顆球被黑衣男搶走後，道奇球團一度向他開價30萬美元（約新台幣960萬）收購，不過根據拍賣公司「SCP Auctions」預估，這顆球的價值可能超過300萬美元（約9603萬）。