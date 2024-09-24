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央行一拳打爆房市？買氣瞬間消風　代銷龍頭：9月看屋人潮掉3成

記者陳韋帆／綜合報導

▲央行祭出第7波打炒房，預售屋9月看屋人潮下滑3成，影響大小仍須觀察。（圖／記者陳韋帆攝）
▲央行祭出第7波打炒房，預售屋9月看屋人潮下滑3成，影響大小仍須觀察。（圖／記者陳韋帆攝）
央行祭出第7波打炒房，房貸限貸令加重，除名下無屋者，房貸一律加嚴，預售屋銷售狀況呢？國內代銷龍頭海悅（2348）國際廣告總經理王俊傑接受《NOWnews》訪問表示，「近期案場看屋人數少了3成，但由於氣候相當不佳，到底是氣候還是央行打房影響，仍需觀察。」

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央行祭出第七波信用管制，一、名下有屋者，第1戶房貸無寬限期；二、第二戶限貸令降至5成，全國皆準；三、法人、自然人豪宅限貸令，第3戶以上最高4成；四、建商餘屋貸款最高3成。另，存準率調升1碼。

▲小犬颱風暴風圈已經觸陸，東半部、南部地區越晚風雨越大，防颱作業不可輕忽。（圖/NOWnews影像中心）
▲王俊傑指出，9月看屋人潮有下滑，因素是氣候，還是房貸、打房影響，仍需觀察。（示意圖／NOWnews影像中心）
預售屋看屋人潮7月股災下跌、8月反彈、9月再度回跌3成
王俊傑表示，預售屋看屋人潮，7月時台股爆股災，加上房貸排隊潮湧現，市場氛圍開始轉向觀望，明顯下跌3成，但是到了8月後有稍微回升，不過，9月開始，全台各地開始不定時發生暴雨，打炒房風聲也開始傳出，人潮又回跌3成。

整體來說，暫時無法確定買氣是否走下坡，畢竟房貸排隊潮，對於銷售中的預售屋來說，必須3~5年後才會交屋，邏輯上應該是沒有正面影響才對，但或許市場氛圍有所轉變，一切仍待觀察。

▲網友背750萬元房貸，要繳30年，問說若手上有閒錢該提早繳清房貸還是投資股票，專家給答案。（圖／NOWnews資料照）
▲房貸水位拉警報，對於所有購屋族來說，都有實質衝擊，如利率變高、貸款成數降低、撥款變慢等問題。（圖／NOWnews資料照）
房貸水位拉警報　房市全面受到影響
王俊傑表示，其實房貸水位拉警報，對於房市影響相當大，現階段「交屋族」，無論是新成屋、二手屋，都已受到衝擊，包括房貸排隊潮、成數降低等，建商整批交屋的貸款撥款也變慢，即使是首購，在排擠效應下，利率也已經明顯變高，幾乎是全面受到影響。

▲中央銀行,央行。（圖／記者陳韋帆攝）
▲王俊傑建議，央行在執行所有政策前，應有緩衝或配套措施，才能避免無辜者受害。（圖／記者陳韋帆攝）
央行政策未緩衝　「交屋族」直接受害
王俊傑坦言，央行打房政策剛祭出，由於目前海悅手中推案大多已接近尾聲，買氣部分，現階段難看出實質影響，但根據過去經驗，消費者短期內勢必轉向觀望，至少需要2~3個月，才能確認影響多大。

不過，由於政策9月19日才公告，隔日就上路，對於2~3年前購買預售屋，近期要交屋的購屋族來說，衝擊極大；另外，現階段銀行對於企業放款，反而比符合首購身分的人，利息還要低。

他建議央行，政府在推出房市管制政策時，應有配套、緩衝保護原則，如「不溯及既往」或「排除措施」等，否則對於無辜受牽連者，難免有不公平的問題。

※【NOWnews 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
 

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