永和新建案工人墜樓！全棟變凶宅？一關鍵曝光：非內政部定義範圍

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▲永和發生意外的新建案，今年3月已拿到使照，非興建中，全案已完銷，總價1,750~5,038萬不等。（圖／翻攝Google Maps）

▲陳泰源表示，公設墜落至公設，不屬於內政部定義凶宅範疇，但若有轉售，建議還是要告知下一任屋主。（圖／陳泰源提供）

新北市永和區知名商場「比漾廣場」附近巷弄內某新建案，今(24)日下午發生「工人墜樓事件」，65歲李男墜樓，救護人員到場後，已明顯死亡。有目擊網友分享畫面至網路，詢問是否全棟變凶宅？專家指出，「由於是從公設墜落，所以沒有變凶宅問題。」永和分局指出，今日下午13時50分接獲報案，永和區永貞路○巷○號前，大樓施工單位65歲李男自19樓頂樓墜樓，救護人員到場後，發現該男子已明顯死亡，頂樓留有2瓶高粱酒，警方初判無外力介入，疑似輕生，報請新北地檢署刑事相驗，詳細事發原因有待釐清。發生意外的新建案，今年3月已拿到使照，非興建中建案，市府無直接介入停工之權利，至於事發原因，除警方移送檢調，勞檢處則積極調查中，當地仲介指出，該案預售時期已完銷。實價登錄指出，該新建案基地526坪，規劃30~72坪、2~4房，共125戶，平均成交單價65.79 萬/坪，預售時期，總價最低1,750萬，最高5,038萬。仲介指出，這些是110年單價，如果是現在，單價應該是7字頭起跳了！記者致電建商東家建設詢問事發經過，至截稿時程仍未接到回復。不過，不少網友議論紛紛，指說新建案立刻變凶宅，據警方所述，無論事發原因，李男是由頂樓墜落，屬於公設，掉落處為一樓人行道。聯勝房屋專任委託部經理陳泰源接受《NOWnews》訪問表示，內政部定義凶宅，為屋主「持有期間是否曾發生非自然死亡」，此條約是指房屋本身，由於工人是從頂樓掉至一樓，事發到結束，都在公設，邏輯上不符合其定義。不過，他也提醒，實務經驗上，法律仍未對凶宅有明確定義，若曾發生重大刑事案件，報章報導隨手可尋，屋主未來售屋，賣家、仲介若應告知而未告知，買家購入後才發現，以此提告仍有可能退屋或獲得賠償，不可不慎。