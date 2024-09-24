營建股多頭告終！央行找銀行喝咖啡　才1個月重挫13％、剩573點

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▲房貸之亂風聲四起，嗅覺靈敏的股民早已退場，8~9月央行正式行動後，營建股回檔速度更加明顯。（示意圖／記者徐銘穗攝）

▲曾敬德指出，房市若因管制回歸理性，長期有助益，但受到牽連的「交屋族」，得盡速為自己找出路。（示意圖／記者陳韋帆攝）

央行9月底祭出第7波打炒房，不少人關注到營建股一片慘綠，不斷下修，事實上，房貸水位拉警報，央行早在8月就開始陸續找銀行業者喝咖啡，當時就已開始出現回檔，在9月19日央行公布第7波信用管制後，更是引發殺盤走勢，累計1個月，一共下挫13%，狂飆上漲走勢宣告終止。所謂「房貸水位」係根據「銀行法」第72-2條規範上限為商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額總和之30%，國銀多以28%~28.5%作為警戒值。觸及警戒線，代表銀行放款過度集中不動產，金融系統性風險攀升，一旦房市翻轉，恐有引發「次貸風暴」疑慮。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年上半，營建股價量表現皆相當強勁，還出現「買不到房子買營建股」口號，但直到5、6月，市場陸續出現了房貸卡關聲音，7月下旬排隊浪潮正式來襲，8月21日央行正式開始找銀行喝咖啡「道德勸說」。事實上，央行當時的道德勸說，僅是希望銀行將房貸優先排序給「無屋首購」，如新青安族為大宗，當時銀行房貸額度已相當吃緊，不少嗅覺靈敏的股民，就已率先退場，營建股出現了回檔的情況。央行9月19日正式宣布第7波信用管制後，營建股一片慘綠，部分知名建商都出現跌停，顯示股民信心已重挫，統計8月21日迄今，營建股自660點，跌至今日僅剩573點，跌幅13%。曾敬德認為，現階段股民信心重挫，其實也不代表購屋信心全然喪失，央行政策短期內勢必衝擊買氣，但大多為轉向觀望，畢竟目前新青安族仍擁有優先房貸第一順位，不受管制影響，若能回歸理性，對房市長期發展亦有助益，不過，無辜受到牽連的「換屋族」與「預售交屋族」，恐怕就得盡速為自己找到出路。