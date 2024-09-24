比小7多！全台房仲9千家、7萬人創高　恐爆「倒店、失業」潮？

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一線房仲指出，現階段鎖定「新青安、現金」兩大族群經營，同時多做一些租約，依舊可以生存。（示意圖／記者陳韋帆攝）

▲房價高漲，部分熱區房仲業績「賣1間等於以前2間」，倒店、失業潮關鍵在於「新青安族」購買力道。（示意圖／取自pixabay）

房市一路高歌4、5年，各房仲業者也不斷擴張版圖，截至今年8月，仲介家數、房仲人數分別約9千家、6.1萬人，創歷史新高，家數比7-11超商的7千家還多，但7月「銀行房貸水位拉警報」後，買氣一路急轉直下，央行9月祭出第7波房市管制，更是傳出買家觀望氣氛濃厚，房仲倒店、失業潮要降臨了嗎？根據內政部資料，今年房仲家數、受雇人員不斷創高，顯示各家仲介版圖不斷擴張，截至今年8月，經紀業備查家數9,072家，受雇不動產經紀人1萬1,481人、營業員6萬1,384人，合計共7萬2,865人，各指標皆創歷史新高。一名無底薪一線房仲接受《NOWnews》訪問表示，「今年5、6月，就多少有客戶在申請房貸時，不太順暢，7月店內開會時，就開始有不少同事指出房貸需要排隊，房貸排隊潮當時就已經開始到現在，很多案子簽了約卻無法交屋，跟沒有成交一樣，收不到錢！」他指出，其實有經驗的房仲都明白，這一波房市榮景恐怕要反轉了，之前有賺起來的，如果有適當進行理財規劃，現階段也不愁吃穿，可以將心力放在「新青安族、現金購屋族」，無聊也可以多做一些「租約」，依然可以活得好好的。但如果這一波榮景沒賺到，之前也沒有進行儲蓄的房仲，恐怕就會開始轉向兼差，還記得2016年，不少同事轉向「開UBER、當外送員」，也有到「超商、加油站」打工的人，苦苦撐過那一波房市寒冬。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，2024年Q1全台平均購屋總價1349.7萬/戶，相較10年前暴增5成，不少縣市甚至出現翻倍的情況，過往賣2屋才能達成的業績，現在只要賣1屋就達標，即使交易量大幅萎縮，房仲堅持展店，就是因為市場大餅變更大了。雖然房價飆漲，房仲賣1戶等於以前賣2戶，但7月「銀行房貸水位拉警報」迄今，各家仲介業績報表幾乎都是月月跌2成，顯示買氣確實有受到明顯影響，況且央行9月底才正式祭出第七波信用管制因應，「新青安族」則被排外，所以是否就此重挫房市買氣，仍需觀察「新青安族」的購屋力道。陳傑鳴說，如果買氣持續向下，出現「僧多粥少」的情況，恐會重演2016年的房仲倒店潮，建議房仲業者應積極拓展受政府支持的相關副業，如「都更危老開發、包租貸款」等，一線業務亦可盡早充實自己其它專業學能，盡早為自己作打算。