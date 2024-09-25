大谷翔平賽前和達比修有談笑15分鐘　道奇、教士今進行關鍵系列賽

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洛杉磯道奇今（25）日起將和聖地牙哥教士隊進行國聯西區冠軍的決定性系列賽，道奇隊日籍球星大谷翔平（30歲）此役將以先發第一棒、指定打擊身分進行比賽，賽前他在練習時看到前輩達比修有，就主動跑過去打招呼，並且與國家隊戰友們談笑了約15分鐘，氣氛歡快。道奇這個系列賽將在主場與教士隊進行連續3場交手，他們目前戰績93勝63敗，暫居國聯西區龍頭，領先分區排名第2的教士3場勝差，因此這一次系列賽的勝負，將攸關分區冠軍誰屬。在賽前練習時，正在球場左翼接球的大鼓翔平，看到右側的達比修有時，立刻小跑出過來摘下帽子和前輩握手，同場的還有28歲的左投松井裕樹以及同在 WBC 的翻譯堀江慎吾輕鬆地聊天，聊了大概15分鐘才繼續練習。其中達比修有還模仿左打的大谷翔平的打擊風格，三名日本球員並列暢談，氣氛相當開心。去年3月，三人作為日本棒球代表隊「日本武士隊」的成員，在世界棒球經典賽（WBC）攜手拿下了冠軍。大谷翔平過去和達比修有在韓國舉行的系列賽開幕戰中首次交手，在第一次對決中，大谷打成滾地球出局，但在第二次打擊時，他就擊出了右外野安打，這也是他在道奇隊的第一次安打。第二場比賽是在今年4月15日，達比修有飆出2次三振，並讓大谷3打數無安打。兩支球隊有可能在季後賽相遇，若有「第三次」交手可能是在10月發生。