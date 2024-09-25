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大谷翔平本季「全壘打爆發」關鍵！日媒：攻擊變化球能力大幅提升

記者黃建霖/綜合報導

▲MLB洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽中，敲出本季第50轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽中，敲出本季第50轟。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平本賽季專注於打擊上，確實展現出超凡的打擊水準，遠遠超出外界預期的在全壘打和盜壘成績上取得驚人表現，達成了大聯盟史上首次「50轟50盜」。而他之所以能夠完成MLB前所未有的歷史偉業，本季大幅提升的攻擊變化球能力，可能是重要的原因之一。根據日本媒體的數據，大谷本季從變化球的打出的「強擊球」數據大幅攀升，幾乎和攻擊速球的數字差不多。

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大谷翔平攻擊變化球能力大幅提升

根據日本媒體ABEMA網路電視台的「體育頻道」的報導，大谷翔平本季在打擊變化球上取得可觀的進步，最近7場比賽他敲出6支全壘打、並完成7次盜壘，以驚人的速度創造了前所未有的記錄。而他能不斷打出全壘打的關鍵就在於他對於變化球的反應提升了。

該媒體引用Baseball Reference的數據指出，在20日打出三響砲完成「50轟50盜」的比賽中，大谷翔平的3支全壘打中也有2支是打變化球，本季第49轟就是打滑球，擊球初速達到時速179公里，飛行距離133.5公尺，打得很紮實。

大谷翔平本季打變化球的強擊球比例幾乎和速球一樣

大谷翔平過去在面對四縫線、二縫線、切球等速球系球種時，通常都能掌握得不錯；反之，數據顯示他在面對其他「變化球」球種時，卻遇到一些困難。但樣的情況在2024年賽季已經獲得改善，讓他在打擊上更加均衡、全面。

以「強擊球」的定義（擊球速度時速152.89公里時或以上的球）來看，大谷翔平在2022年從速球打出的強擊球比例為59.7%，變化球則為40.5%，落差頗大； 2023年，這一比例為60.4／48.4%；在今年則是變成了60.5%／58.8%，打擊變化球能力快速提升了約10個百分點。

大谷本季曲球擊出的全壘打數量比上賽季增加10多支，現在無論是快球還是變化球，他都能將球送上看台。從他對變化球的整體擊球表現來看，本賽季他的打擊率達到了2成99，全壘打為32支，長打率為0.715，比上賽季的打擊率2成47，全壘打21支，有了顯著的提升。

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